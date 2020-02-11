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Hangi ülkelere vizesiz gidilebilir? İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkelerin listesi
Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? Türkiye'den hangi ülkelere vizesiz gidilir? Tatil yapmak için vizesiz gidilecek ülkeler hangisi? Vatandaşlar tatil için gitmek istedikleri ülkelerden hangilerinin Türkiye'den vize isteyip istemediğini sorguluyor. 2020 yılı Türkiye'den vize istemeyen ülkelerin listesi güncellendi. Türkiye-Venezuela arasında yapılan anlaşma gereği Türk vatandaşları Venezuela'ya rahatlıkla gidebiliyor. İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkelerin listesi...
Giriş Tarihi: 11.02.2020 21:52
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