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Hangi ülkelere vizesiz gidilebilir? İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkelerin listesi

Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? Türkiye'den hangi ülkelere vizesiz gidilir? Tatil yapmak için vizesiz gidilecek ülkeler hangisi? Vatandaşlar tatil için gitmek istedikleri ülkelerden hangilerinin Türkiye'den vize isteyip istemediğini sorguluyor. 2020 yılı Türkiye'den vize istemeyen ülkelerin listesi güncellendi. Türkiye-Venezuela arasında yapılan anlaşma gereği Türk vatandaşları Venezuela'ya rahatlıkla gidebiliyor. İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkelerin listesi...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 21:52
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Hangi ülkelere vizesiz gidilebilir? İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkelerin listesi

Dünyada birçok ülkede vize uygulaması varken bazı ülkeler Türk vatandaşlarından 30 ile 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkeler arasında Azerbaycan da eklendi. İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler ve vizesiz kalabileceğiniz gün sayıları...

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Hangi ülkelere vizesiz gidilebilir? İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkelerin listesi

İKİ DEVLET BİR MİLLET

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. Bugün itibarıyla iki ülke arasında seyahatlerde vize rejimi uygulanmayacak.

Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, "Son zamanlarda elektronik vize ile bunun alınması daha da kolaylaşmıştı, vizenin tamamen lağvedilmesi aslında biraz da sembolik önemi olan bir adım. Bizim gerçekten de iki devlet bir millet olduğumuzu gösteren çok önemli bir adım'' dedi.

Kararı, 25 Temmuz tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurmuştu.

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Hangi ülkelere vizesiz gidilebilir? İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkelerin listesi

TURİST SAYISI ARTACAK

Yeni uygulama ile iki ülke ekonomik ilişkileri ve karşılıklı turistik ziyaretlerde artış olması bekleniyor.

Büyükelçi Özoral, "Vize almak gerektiğini düşünmek vatandaşların açısından psikolojik caydırıcı bir etki yapıyor. Dolayısıyla alınmış olan bu kararda ben özellikle Türkiye'den buraya gelecek iş adamları ve turistleri daha teşvik edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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Hangi ülkelere vizesiz gidilebilir? İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkelerin listesi

VİZESİZ DÖNEM BAŞLADI

Uygulama bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Artık 30 güne kadar karşılık konaklamalar, herhangi bir vize işlemine gereksinim duymadan rahatlıkla yapılabilecek.

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Hangi ülkelere vizesiz gidilebilir? İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkelerin listesi

İŞTE TÜRKİYE'DEN VİZE İSTEMEYEN O ÜLKELER

Andorra, Antigua-Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Bahreyn (Sınırda 14 Gün), Barbados, Belarus, Belize, Bolivya, Bosna Hersek, Brezilya, Britanya Virjin Adaları, Botswana, Cook Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Endonezya, Ermenistan, Fas, Fiji, Filipinler, Filistin, Gambiya, Guatemala, Gürcistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Honduras, Hong Kong, Irak, İran, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya (e-vize şart), Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Kosta Rika, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makau Özel İdare Bölgesi, Makedonya, Maldivler, Malezya, Meksika (e-vize), Moldova, Mauritus, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Niue, Palau Cumhuriyeti, Panama, Palau, Paraguay, Peru, Ruanda, Samoa, Saint Vincent ve Grenadinler Adaları, Saint Kitts ve Nevis Adaları, Saint Lucia, Singapur, San Marino, Santa Lucia, Sırbistan, Sudan, Sri Lanka (e-vize), Swaziland, St. Vincent-Grenadines, Şili, Şeyseller, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tayvan, Trinidad ve Tobago, Tunus, Turks ve Caicos Adaları, Tuvalu, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Venezuela, Vatikan, Zambiya.