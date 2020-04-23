Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte kan grubunuza göre tüketmeniz gereken besinler...

Kan grubuna göre beslenme nasıl olmalı? Herkesin tükettiği besinler ve bu besinlerin vücuda etkisi farklılık gösterebiliyor. Bazı besinler vücuda fazlasıyla katkı sağlarken kimi besinlerde vücuda olumsuz etkide bulunabiliyorlar. Her kan grubunun besinlere verdiği tepkiler farklıdır. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte merak edilenler...