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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte kan grubunuza göre tüketmeniz gereken besinler...

Kan grubuna göre beslenme nasıl olmalı? Herkesin tükettiği besinler ve bu besinlerin vücuda etkisi farklılık gösterebiliyor. Bazı besinler vücuda fazlasıyla katkı sağlarken kimi besinlerde vücuda olumsuz etkide bulunabiliyorlar. Her kan grubunun besinlere verdiği tepkiler farklıdır. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 16:27
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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte kan grubunuza göre tüketmeniz gereken besinler...

Kan grubu, insan kanındaki antikorlara bakılarak, kanın özelliğini belirtmek için oluşturulmuş sınıflandırma sistemidir. A, B, AB ve 0 türleri mevcuttur. Bundan bağımsız olarak, Rh değeri veya - değerinde olabilir. Bu iki sistemin kombinasyonundan 8'li kan grubu tablosu oluşmuştur

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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte kan grubunuza göre tüketmeniz gereken besinler...

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.

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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte kan grubunuza göre tüketmeniz gereken besinler...

Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte kan grubunuza göre tüketmeniz gereken besinler...

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi.

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Hangi kan grubu nasıl beslenmeli? İşte kan grubunuza göre tüketmeniz gereken besinler...

Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi