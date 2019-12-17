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Hababam Sınıfı Tatilde filminin güzel oyuncusu Sevda Aktolga'nın son hali herkesi şoke etti!

Rıfat Ilgaz'ın kitabından uyarlanan efsane film serisi Hababam Sınıfı, Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında. Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı seri gerek oyunculuklar gerek ise senaryosuyla bir fenomen olmayı başardı. Hababam Sınıfı Tatilde filminde ise kadro zenginleşti ve 4 kız öğrenci filme dahil oldu. Onlardan biri de Sevda Aktolga'ydı. Sınıfın 4 kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga son haliyle görenleri şaşırttı. Şener Şen'in 'Vecihi' karakterini canlandırdığı 'Gülen Gözler' filmiyle hafızalara kazınan Aktolga, Yılmaz Güney'in 'Yol' filmiyle ise hayranlarını büyülemişti. İşte Yeşilçam'ın yıldızı Sevda Aktolga'nın son hali...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 00:58
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Hababam Sınıfı Tatilde filminin güzel oyuncusu Sevda Aktolga'nın son hali herkesi şoke etti!

Hababam Sınıfı'nın 4 kız öğrencisi biri olarak tanıdık Sevda Aktolga'yı... Oyunculuk kariyeri, 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Saatinde başladı.

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Hababam Sınıfı Tatilde filminin güzel oyuncusu Sevda Aktolga'nın son hali herkesi şoke etti!

Şabanoğlu Şaban, Gülen Gözler, Erkek Güzeli Sefil Bilo ve Yol gibi birçok başarılı yapımda yer aldı. Son olarak FOX TV'de yayınlanan Unutma Beni adlı dizisinde Güler rolünü canlandırmıştı.

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Hababam Sınıfı Tatilde filminin güzel oyuncusu Sevda Aktolga'nın son hali herkesi şoke etti!

Ancak çoğu kişi, onun Hababam Sınıfı'nın asi kız öğrencilerinden biri olduğunu anlayamamıştı. İşte başta Hababam'ın güzel öğrencisi Sevda Aktolga olmak üzere ünlülerin yıllar önceki ve sonraki halleri.

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Hababam Sınıfı Tatilde filminin güzel oyuncusu Sevda Aktolga'nın son hali herkesi şoke etti!

Hababam Sınıfı serisinde Çalışkan Ahmet karakterine hayat veren Ahmet Sezerel, doğum günündeki fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. 66. yaşını Bodrum'daki Torba Sanat Evi'nde dostlarıyla kutlayan Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi.

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Hababam Sınıfı Tatilde filminin güzel oyuncusu Sevda Aktolga'nın son hali herkesi şoke etti!

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel, oyunculuğa neden devam etmediğini de açıkladı. Sezerel, "Beni cezbeden bir senaryoyla karşılaşmadım. Her zaman kamera arkasında olmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.