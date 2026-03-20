Genç kadın hastaneye yetişemedi, dolmuşta doğum yaptı!

Çetinyoklav, hamile kadını acil servise yetiştirmeye çalışırken, araçtaki diğer yolculardan da yardım istedi. Özel bir hastanenin önüne gelen Çetinyoklav, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, dolmuşa geldiği sırada doğumu başlayan kadın, sağlıkçıların yardımıyla bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından hastanede tedaviye alınan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

'DOLMUŞÇULAR KİMSEYİ YOLDA BIRAKMAZ'

Olayı anlatan Çetinyoklav, dolmuşçuların yardımsever olduğunu vurgulayarak, "Aracıma hamile bir kadın bindi. Yaklaşık 5 dakika sonra rahatsızlandı. Doğumun başladığını söyleyen yolcum yardım istedi. Hastaneye yetiştirmeye çalıştım ama doğum aracımda gerçekleşti. Hayırlı uğurlu olsun demek isterim. Dolmuşçular kimseyi yolda bırakmaz. Böyle bir olayı ilk defa yaşadım, bana nasip oldu" dedi.