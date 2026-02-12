Gaziosmanpaşa'da vahşet evi! Bir deri bir kemik halde bulundu: İşte işkence ve sefaletin kan donduran detayları

Gaziosmanpaşa'da bir eve yapılan baskın, insanlık dışı dramı ortaya çıkardı. İhbar üzerine adrese giden ekipler, 35 yaşındaki Sema Mangaz'ı bir deri bir kemik kalmış ve vücudu darp izleriyle dolu halde buldu. Evde yiyecek bulunmadığı, sistematik şiddet ve ihmal iddialarının gündeme geldiği olayın detaylarını A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı; soruşturma Adli Tıp'tan gelecek rapor doğrultusunda derinleştiriliyor.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir eve yapılan baskın, insanlık dışı bir dramı gözler önüne serdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, girdikleri evde 35 yaşında, adeta bir deri bir kemik kalmış ve vücudu darp izleriyle dolu Sema Mangaz ile karşılaştı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın olay yerinden aktardığı bilgiler, evde yaşanan sistematik şiddetin ve ihmalin kan donduran boyutlarını ortaya koydu.

KOMŞULARIN İHBARI DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI Olayın gelişimini ve bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Aslında süreci en başından anlatacak olursak şu anda ekranlara gelen fotoğraftaki kişi Sema Mangaz 35 yaşında. Hem çevredekilerin, komşuların ihbarı üzerine hem de haber hattımıza gelen ihbarlar üzerine bölgeye geldik ve bölgede akılalmaz bu manzarayla karşılaştık." ifadelerini kullandı. İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE DEHŞET EVİ! Bölgedeki vatandaşlardan edinilen bilgileri paylaşan Mercan, "Özellikle evden bazı kokuların geldiğini, bir çamaşır suyu kokusunun geldiğini söylüyorlar." sözleriyle evdeki şüpheli duruma dikkat çekti.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE "KURTARIN BENİ" DİYE BAĞIRMIŞ Evde yaşanan dramın sadece Sema Mangaz ile sınırlı olmadığı, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden anne Ünzile Mangaz'ın da benzer bir süreçten geçtiği iddia ediliyor. Muhabir Mustafa Kadir Mercan, "Annenin özellikle işkence gördüğü, darp gördüğü iddiaları var. Çünkü annenin sürekli apartmanda 'kurtarın beni' diye seslerinin olduğu söyleniyor. Öz kızı Suna Mangaz tarafından olduğu iddia ediliyor. Annenin vefatından 2-3 gün önce emniyete giderek 'kızım bana şiddet uyguluyor' tarzında bir şikayetinin olduğu da ortaya çıktı." diyerek evdeki şiddet sarmalını aktardı.

MUTFAKTA YİYECEK BİLE BULUNAMADI Evin içerisindeki sefaleti ve kadının nasıl bu hale geldiğini anlatan Mercan, "Evin içerisine baktıklarında çok fazla bir eşyanın olmadığını, koridor kısmında 2-3 vantilatörün olduğunu, Sema Mangaz'ın o demir karyolada bulunduğunu söylüyorlar. Mutfakta herhangi bir yiyecek ibaresine dahi rastlanmamış durumdaydı. Yetersiz beslenme ve psikolojik baskı söz konusu." dedi.