Fıkra gibi gerçek: 1 adım atınca hem il hem de iftar saati değişiyor

2026 yılı Ramazan ayının ilk 4 gününde aynı dakikada iftarlarını yapacak olan mahalleliler, geri kalan günlerde ise birer dakika farkla iftar açacaklar. Ancak Ramazan ayı boyunca düzenlenecek olan iftar sofralarında buluşacak olan Samsun ve Ordulu vatandaşlar, aynı anda iftarlarını yapacaklar.

Ordu İkizce Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, "Buranın bir tarafı Samsun Terme, diğer taraf Ordu İkizce ilçesine bağlı. Meridyen farklarından dolayı ilk 4 gün aynı anda iftar açacağız, Sonraki günlerde birer dakika arayla iftar açılacak. Bu da buranın güzelliği." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Geçen yıl 2 Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından düzenlenen iftar programı vardı, aynısı bu sene de tekrarlanacak. Burada artık binalar giydirilip boyanacak. İnşallah buranın şekli daha güzel olacak. Bizden taraf mor beyaz, Samsun tarafı kırmızı beyaz renklere hakim olacak.Güzel bir çalışma olacak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a teşekkür ediyoruz.

Ordu tarafında ikamet eden ancak Samsun tarafında bakkal dükkanı bulunan Fahrettin Kışla, "Bizim için zor olmuyor. Burada Ordu ile Samsun arasında 1 dakika fark var, Ordu tarafı daha erken okunuyor. Biz bu duruma alıştık, bizim için fark etmiyor. Burada dahili telefonların alan kodları da farklı" diye konuştu.

İşte o noktadan görüntüler...

