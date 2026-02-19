CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Fıkra gibi gerçek: 1 adım atınca hem il hem de iftar saati değişiyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir durum duyanları görenleri şoke ediyor. Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi arasında yalnızca 7 metre genişliğinde bir yol bulunuyor. Bu yolun bir tarafı Samsun'a, diğer tarafı ise Ordu'ya ait. İl sınırının ortasından geçtiği mahallede, Ramazan ayında iftar saatleri de meridyen farkı nedeniyle değişiklik gösteriyor. Adım ile değişen bu fark duyanları hayrete düşürüyor.

Fıkra gibi gerçek: 1 adım atınca hem il hem de iftar saati değişiyor 1

Samsun'un Terme ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre, Ordu'nun İkizce ilçesine ise 24 kilometre uzaklıkta bulunan iki mahalle yaklaşık 80 yıllık yerleşim geçmişine sahip. İki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun ortası il sınırı sayılıyor.

Fıkra gibi gerçek: 1 adım atınca hem il hem de iftar saati değişiyor 2

Bu ilginç durum nedeniyle mahallede yaşayan vatandaşlar bir adım attıklarında farklı bir ile geçmiş oluyor. Karşı komşularını aramak isteyenler şehirlerarası telefon kodu girmek zorunda kalıyor.

Fıkra gibi gerçek: 1 adım atınca hem il hem de iftar saati değişiyor 3

Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.

Fıkra gibi gerçek: 1 adım atınca hem il hem de iftar saati değişiyor 4

Durum böyle olunca her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi kimi zaman 1-2 dakika arayla yükseliyor. Karşı komşularını aramak istediklerinde şehirlerarası kodu girmek zorunda kalan mahalleliler, iftarlarını kimi zaman birer dakika farkla açıyor.

Fıkra gibi gerçek: 1 adım atınca hem il hem de iftar saati değişiyor 5

Bölgede bulunan 2 caminin arası yaklaşık 100 metre olsa da, Ordu tarafında ikamet edenler, Samsun bölgesinde yaşayanlara göre 1 dakika daha erken iftarını açabiliyor.

Fıkra gibi gerçek: 1 adım atınca hem il hem de iftar saati değişiyor 6

2026 yılı Ramazan ayının ilk 4 gününde aynı dakikada iftarlarını yapacak olan mahalleliler, geri kalan günlerde ise birer dakika farkla iftar açacaklar. Ancak Ramazan ayı boyunca düzenlenecek olan iftar sofralarında buluşacak olan Samsun ve Ordulu vatandaşlar, aynı anda iftarlarını yapacaklar.

Fıkra gibi gerçek: 1 adım atınca hem il hem de iftar saati değişiyor 7

Ordu İkizce Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, "Buranın bir tarafı Samsun Terme, diğer taraf Ordu İkizce ilçesine bağlı. Meridyen farklarından dolayı ilk 4 gün aynı anda iftar açacağız, Sonraki günlerde birer dakika arayla iftar açılacak. Bu da buranın güzelliği." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Fıkra gibi gerçek: 1 adım atınca hem il hem de iftar saati değişiyor 8

Geçen yıl 2 Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından düzenlenen iftar programı vardı, aynısı bu sene de tekrarlanacak. Burada artık binalar giydirilip boyanacak. İnşallah buranın şekli daha güzel olacak. Bizden taraf mor beyaz, Samsun tarafı kırmızı beyaz renklere hakim olacak.Güzel bir çalışma olacak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a teşekkür ediyoruz.

Fıkra gibi gerçek: 1 adım atınca hem il hem de iftar saati değişiyor 9

Ordu tarafında ikamet eden ancak Samsun tarafında bakkal dükkanı bulunan Fahrettin Kışla, "Bizim için zor olmuyor. Burada Ordu ile Samsun arasında 1 dakika fark var, Ordu tarafı daha erken okunuyor. Biz bu duruma alıştık, bizim için fark etmiyor. Burada dahili telefonların alan kodları da farklı" diye konuştu.

Fıkra gibi gerçek: 1 adım atınca hem il hem de iftar saati değişiyor 10

İşte o noktadan görüntüler...

Fıkra gibi gerçek: 1 adım atınca hem il hem de iftar saati değişiyor 11

İşte o noktadan görüntüler...

Mobil uygulamalarımızı indirin