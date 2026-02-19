Fıkra gibi gerçek: 1 adım atınca hem il hem de iftar saati değişiyor
Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir durum duyanları görenleri şoke ediyor. Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi arasında yalnızca 7 metre genişliğinde bir yol bulunuyor. Bu yolun bir tarafı Samsun'a, diğer tarafı ise Ordu'ya ait. İl sınırının ortasından geçtiği mahallede, Ramazan ayında iftar saatleri de meridyen farkı nedeniyle değişiklik gösteriyor. Adım ile değişen bu fark duyanları hayrete düşürüyor.
Samsun'un Terme ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre, Ordu'nun İkizce ilçesine ise 24 kilometre uzaklıkta bulunan iki mahalle yaklaşık 80 yıllık yerleşim geçmişine sahip. İki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun ortası il sınırı sayılıyor.
Bu ilginç durum nedeniyle mahallede yaşayan vatandaşlar bir adım attıklarında farklı bir ile geçmiş oluyor. Karşı komşularını aramak isteyenler şehirlerarası telefon kodu girmek zorunda kalıyor.
Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.
Durum böyle olunca her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi kimi zaman 1-2 dakika arayla yükseliyor. Karşı komşularını aramak istediklerinde şehirlerarası kodu girmek zorunda kalan mahalleliler, iftarlarını kimi zaman birer dakika farkla açıyor.
Bölgede bulunan 2 caminin arası yaklaşık 100 metre olsa da, Ordu tarafında ikamet edenler, Samsun bölgesinde yaşayanlara göre 1 dakika daha erken iftarını açabiliyor.