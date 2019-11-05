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Fatih sular saat kaçta gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Fatih de su kesintisinden nasibini alacak. İSKİ'nin Üsküdar'da yapacağı hat onarım çalışması nedeniyle 9 ilçeye 20 saat su verilemeyecek. Su verilemeyecek ilçelerdeki vatandaşlar kesintinin uzun sürmesine tepki gösterdi. Saat 11.00'de başlayacak su kesintisi öncesi önlem alan vatandaşlar, suların saat kaçta geleceğini de merak ediyor. Peki, Fatih'te sular saat kaçta gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ'nin 20 saatlik su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve suların geliş saati...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 10:14
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Fatih sular saat kaçta gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul'da 9 ilçeye 20 saat su verilemeyecek. İstanbul'un nüfus yükünü çeken ilçelerde yaşanacak su kesintisi büyük mağduriyet yaratacak. İSKİ'nin Üsküdar - Çamlıca Terfi Merkezi'nde yapacağı çalışma saat 11.00'de başlayacak. Hayatı durduracak çalışma öncesi vatandaşlar ilçelerindeki su kesintilerinin kaç saat süreceğini araştırıyor. Onlardan biri de İstanbul'un en büyük ve en kalabalık ilçesi olan Fatih... Peki, Fatih sular saat kaçta gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte detaylar...

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Fatih sular saat kaçta gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek?

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi yapılacak. Su kesintisi yapılacak ilçelerin listesi merakla araştırılıyor. İşte İSKİ'den duyurulan o liste...

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Fatih sular saat kaçta gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek?

Zeytinburnu

Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, NuriPaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe 10 saat

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Fatih sular saat kaçta gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek?

Beyoğlu

Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, KılıçAliPaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu 10 saat

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Fatih sular saat kaçta gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek?

Beşiktaş

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek 10 saat