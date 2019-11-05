İstanbul'da 9 ilçeye 20 saat su verilemeyecek. İstanbul'un nüfus yükünü çeken ilçelerde yaşanacak su kesintisi büyük mağduriyet yaratacak. İSKİ'nin Üsküdar - Çamlıca Terfi Merkezi'nde yapacağı çalışma saat 11.00'de başlayacak. Hayatı durduracak çalışma öncesi vatandaşlar ilçelerindeki su kesintilerinin kaç saat süreceğini araştırıyor. Onlardan biri de İstanbul'un en büyük ve en kalabalık ilçesi olan Fatih... Peki, Fatih sular saat kaçta gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte detaylar...