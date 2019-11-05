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Fatih sular saat kaçta gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek?
İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Fatih de su kesintisinden nasibini alacak. İSKİ'nin Üsküdar'da yapacağı hat onarım çalışması nedeniyle 9 ilçeye 20 saat su verilemeyecek. Su verilemeyecek ilçelerdeki vatandaşlar kesintinin uzun sürmesine tepki gösterdi. Saat 11.00'de başlayacak su kesintisi öncesi önlem alan vatandaşlar, suların saat kaçta geleceğini de merak ediyor. Peki, Fatih'te sular saat kaçta gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ'nin 20 saatlik su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve suların geliş saati...
Giriş Tarihi: 05.11.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 10:14
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