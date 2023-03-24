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Evde 10 dakikada hazırlanan kebap! Hem pratik hem lezzetli… Kirde kebabı nasıl yapılır?

Pratik yöntemler hayatımızı kolaylaştırıyor. Mutfakta ise bu yöntemlere daha çok ihtiyaç duyuluyor. Peki mutfakta hayatımızı kolaylaştıracak pratik bilgiler neler? Saç kurutma makinesinden pet şişeye kadar farklı malzemeler de kullanılabiliyor. İşte mutfaktaki işinizi kolaylaştıracak pratik yöntemler…

Giriş Tarihi: 24.03.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 12:36
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Evde 10 dakikada hazırlanan kebap! Hem pratik hem lezzetli… Kirde kebabı nasıl yapılır?

Oldukça pratik hızlı hazırlanan bir kebap kirde kebabı.

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Evde 10 dakikada hazırlanan kebap! Hem pratik hem lezzetli… Kirde kebabı nasıl yapılır?

İsterseniz misafirleriniz için isterseniz de kendiniz için yapın. Peki nasıl yapılır? Malzemeleri neler?

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Evde 10 dakikada hazırlanan kebap! Hem pratik hem lezzetli… Kirde kebabı nasıl yapılır?

Şef Necati Yılmaz, yapılışını tek tek anlattı.

İşte kirde kebabı hazırlanışının püf noktaları;

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Evde 10 dakikada hazırlanan kebap! Hem pratik hem lezzetli… Kirde kebabı nasıl yapılır?

Kirde kebabı evde rahatlıkla yapabileceğiniz hem tasarruflu hem lezzetli hem de sunumuyla ala bir yemek.

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Evde 10 dakikada hazırlanan kebap! Hem pratik hem lezzetli… Kirde kebabı nasıl yapılır?

Malzemeler: 250 gram bonfile (Kuzu eti de kullanılabilir), yarım kapya biber, 1 adet çarliston biber, yarım domates, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 dal taze kekik, yarım yemek kaşığı tereyağ, 1 arpacık soğan, 1 diş sarımsak, yarım tırnak pide, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı tuz, süzme yoğurt, lavaş ekmeği.