Esra Erol’da açıklanan DNA testi sonucuyla yıkılmıştı! Olay evlilikte altın krizi

Esra Erol'da programında açıklanan DNA testi sonucu ortalığı karıştırırken olay evlilikte şimdi de altın krizi çıktı. Adem ile birlikte kaçan eşi Ayşe'yi aramak için Esra Erol'a katılan Muzaffer Bey, öğrendiği gerçeklerle şoke olmuştu. 3 yaşındaki çocuğunun kendinden olmadığını öğrenen Muzaffer Bey boşanmak isterken Ayşe de "Beni affet Muzaffer" dedi. Esra Erol ise evden kaçan Ayşe'ye "Altınlar nerede" sorusunu yöneltti.