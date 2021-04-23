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Esra Erol’da açıklanan DNA testi sonucuyla yıkılmıştı! Olay evlilikte altın krizi

Esra Erol'da programında açıklanan DNA testi sonucu ortalığı karıştırırken olay evlilikte şimdi de altın krizi çıktı. Adem ile birlikte kaçan eşi Ayşe'yi aramak için Esra Erol'a katılan Muzaffer Bey, öğrendiği gerçeklerle şoke olmuştu. 3 yaşındaki çocuğunun kendinden olmadığını öğrenen Muzaffer Bey boşanmak isterken Ayşe de "Beni affet Muzaffer" dedi. Esra Erol ise evden kaçan Ayşe'ye "Altınlar nerede" sorusunu yöneltti.

Giriş Tarihi: 23.04.2021 15:34 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 15:35
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Esra Erol’da açıklanan DNA testi sonucuyla yıkılmıştı! Olay evlilikte altın krizi

Esra Erol canlı yayında inanılmaz anlar yaşandı. Ayşe Hanım, eşi Muzaffer'i terk edip Adem isimli kişiye kaçmıştı. Mağdur koca da Esra Erol'da programına katılıp, başından geçenleri anlattı.

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Esra Erol’da açıklanan DNA testi sonucuyla yıkılmıştı! Olay evlilikte altın krizi

Esra Erol'un olaya el atmasıyla evden kaçan Ayşe Hanım bulundu. Kayıp kadın eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerken Muzaffer Bey ise bu iddiaları yalandı.

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Esra Erol’da açıklanan DNA testi sonucuyla yıkılmıştı! Olay evlilikte altın krizi

Canlı yayında çiftin 3 yaşındaki çocukları için yapılan DNA testinin sonucu da açıklandı. Çocuğun Muzaffer Bey'den olmadığı ortaya çıktı. Bu haber mağdur adamı yıktı.

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Esra Erol’da açıklanan DNA testi sonucuyla yıkılmıştı! Olay evlilikte altın krizi

Türkiye'nin konuştuğu olay, dünkü canlı yayında bir kez daha ele alındı. Muzaffer ile Ayşe bir kez daha canlı yayına katıldı.

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Esra Erol’da açıklanan DNA testi sonucuyla yıkılmıştı! Olay evlilikte altın krizi

Muzaffer Bey, Esra Erol'un 'Nasılsın' sorusunu, 'Hiç iyi değilim abla' diye yanıtladı. Daha sonra şu ifadeleri kullandı: Dün gece hastalandım. Kalbim sıkıştı. Hastaneye gittim. İğne vurup serum taktılar. Bu beni yıktı. Ben boşanmak istiyorum…