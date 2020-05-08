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Haberler Galeri Esra Erol canlı yayınında şaşırtan gelişme! Eşi ve çocuklarını bırakıp kaçan Dilek Yazgan’a sevgilisinden büyük şok!

Esra Erol canlı yayınında şaşırtan gelişme! Eşi ve çocuklarını bırakıp kaçan Dilek Yazgan’a sevgilisinden büyük şok!

Esra Erol canlı yayınında, eşini ve üç çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçan Dilek Yazgan ailesiyle yüzleşti. İftardan sonra kocası duştayken ayağına terliği geçirip yasak aşk yaşadığı öne sürülen tavukçuya kaçan Dilek Yazgan, çocuklarının "Eve dön" çağrılarına kulak asmadı. Çocuklarının geri dön çağrısına uymayan Dilek'e yanına kaçtığı sevgilisinden şoke eden cevap geldi. Çocukların videosunu izlediğini ve vicdanının sızladığını belirten kişi, "Geri gelmesin, istemiyorum" dedi.

Eşini ve çocuklarını bırakıp sevgilisine kaçan Dilek Yazgana büyük şok: Gelmesin, istemiyorum DİLEK YAZGAN'A BÜYÜK ŞOK: GELMESİN, İSTEMİYORUM

Giriş Tarihi: 08.05.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 13:58
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Esra Erol canlı yayınında şaşırtan gelişme! Eşi ve çocuklarını bırakıp kaçan Dilek Yazgan’a sevgilisinden büyük şok!

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay yaşandı. İftardan sonra kocası duştayken, 3 çocuğunu da bırakıp sevgilisi olduğu öne sürülen tavukçu ile kaçan Dilek Yazgan, çocuklarının 'Eve dön anne' çağrısına kulak asmadı.

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Esra Erol canlı yayınında şaşırtan gelişme! Eşi ve çocuklarını bırakıp kaçan Dilek Yazgan’a sevgilisinden büyük şok!

"ARTIK GELMESİN, İSTEMİYORUM"

Dilek Yazgan çocuklarına karşı duyarsızlığıyla ekran başındakileri şaşkına uğratırken canlı yayına Dilek'in kaçtığı kişiden sürpriz bir not geldi.

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Esra Erol canlı yayınında şaşırtan gelişme! Eşi ve çocuklarını bırakıp kaçan Dilek Yazgan’a sevgilisinden büyük şok!

Çocukların videosunu izlediğini ve vicdanının sızladığını belirten kişi, notta şu ifadelere yer verdi:

"Ben dayanamadım çocukların sesine. Vicdanım sızladı. Çocuklarına ve yuvasına dönsün. Artık gelmesin, istemiyorum."

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Esra Erol canlı yayınında şaşırtan gelişme! Eşi ve çocuklarını bırakıp kaçan Dilek Yazgan’a sevgilisinden büyük şok!

BİR ŞOK DA BABASINDAN

Canlı yayında şok etkisi yaratan bu nottan sonra mikrofonu alan Dilek'in babası "Yaptıklarından utan, bak gittiğin kişi bile seni istemiyor. Önceden olsa bende de yerin vardı. Artık ben de seni istemiyorum. Çek git nereye gidersen git" diyerek stüdyoyu terk etti.

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Esra Erol canlı yayınında şaşırtan gelişme! Eşi ve çocuklarını bırakıp kaçan Dilek Yazgan’a sevgilisinden büyük şok!

UMURSAMADI

Hem babası hem de kaçtığı kişi tarafından reddedilen Dilek'e "Gidecek başka yerin mi başka planların mı var?" sorusu yöneltildi.