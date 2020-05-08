Esra Erol canlı yayınında şaşırtan gelişme! Eşi ve çocuklarını bırakıp kaçan Dilek Yazgan’a sevgilisinden büyük şok!

BİR ŞOK DA BABASINDAN

Canlı yayında şok etkisi yaratan bu nottan sonra mikrofonu alan Dilek'in babası "Yaptıklarından utan, bak gittiğin kişi bile seni istemiyor. Önceden olsa bende de yerin vardı. Artık ben de seni istemiyorum. Çek git nereye gidersen git" diyerek stüdyoyu terk etti.

