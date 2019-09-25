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Esra Erol canlı yayınında iğrenç olay ortaya çıkmıştı! Nail Kurt hakkında mahkemeden son dakika kararı

Esra Erol'da Türkiye gündemine oturan Nail Kurt ile ilgili mahkeme kararını verdi! ATV ekranlarındaki Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'yi derinden sarsan bir olay yaşandı. Yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden baba Nail Kurt'un para karşılığında kızını cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından canlı yayına gelen polis ekipleri baba Nail Kurt'u gözaltına aldı. İşte mahkemenin Nail Kurt kararı...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 18:51 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 19:21
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Esra Erol canlı yayınında iğrenç olay ortaya çıkmıştı! Nail Kurt hakkında mahkemeden son dakika kararı

65 yaşındaki Nail Kurt, Esra Erol'un programına başvurarak yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti.

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Esra Erol canlı yayınında iğrenç olay ortaya çıkmıştı! Nail Kurt hakkında mahkemeden son dakika kararı

2015 yılında açtığı mahkeme ile kızı Ceylan'ın kısıtlanması talebinde bulunarak vasisi olan Nail Kurt'un canlı yayına çıktığı ilk gün Esra Erol ekibi ihbarları değerlendirdi.

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Esra Erol canlı yayınında iğrenç olay ortaya çıkmıştı! Nail Kurt hakkında mahkemeden son dakika kararı

Bugünkü yayında ise yüzlerce ihbar alan Esra Erol'un programına İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesi ve Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden sayısız telefon geldi.

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Esra Erol canlı yayınında iğrenç olay ortaya çıkmıştı! Nail Kurt hakkında mahkemeden son dakika kararı

Yayına bağlanan kişiler, baba Nail Kurt'un engelli olan kızı Ceylan'ı yıllardır yaşlı erkeklerle tanıştırdığını ve onlarla birlikte olmaya zorladığını iddia etti.

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Esra Erol canlı yayınında iğrenç olay ortaya çıkmıştı! Nail Kurt hakkında mahkemeden son dakika kararı

65 yaşındaki Hulusi Boncuk isimli şahıs, kızı yaşında olan Ceylan ile bir dönem birlikte olduğunu ve bunun karşılığında baba Nail Kurt'a 10 bin lira para verdiğini itiraf etti.