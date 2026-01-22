Eski sevgilisi tarafından vahşice katledilmişti! Fatma Kara cinayetinde kan donduran detaylar

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 11:11 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi Fatma Kara'yı sokak ortasında darbederek öldüren Olgun Gacar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Gacar'ın Kara'yı boynundan tutup yaklaşık 4 metre sürüklediği, ardından yere yatırarak vücudunu üç kez kaldırıp sert şekilde yere vurduğu kaydedildi.

Türkmen Mahallesi 2'nci Bayındır Sokak'ta 11 Mart 2025'te meydana gelen olayda; konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi Olgun Gacar tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Gacar, Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Gacar'ı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından Olgun Gacar tutuklandı. Kara'nın cenazesi, Aydın'ın Köşk ilçesinde toprağa verildi.

İKİ KEZ UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ Kara'nın ölümünün ardından başlatılan cinayet soruşturması da tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede; Gacar'ın daha önce de Kara'ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği, buna ilişkin de Kara'nın şikayeti doğrultusunda Gacar'a 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi. Gacar'ın Kara'nın bulunduğu yere tüfekle geldiği de iddianamede yer aldı. Kara'nın, Gacar'dan hamile kaldığı, olaydan 20 gün önce çocuğu aldırdığı iddianamede yer buldu.

İFADELERİ ÇELİŞKİLİ BULUNDU İddianamede; Gacar'ın ifadeleri de yer aldı. Gacar'ın savcılık ifadesinde, "Fatma'yı kasten öldürmek istemedim, öldürme gibi bir planım yoktu. Olay günü eski mevzular sebebiyle aramızda tartışma yaşandı. Sinirlendiğim için Fatma'yı elimle boynundan kaldırıp yere attım. Darbenin etkisiyle Fatma kafasını yere çarptı ve bir daha hareket edemedi. Amacım Fatma'yı öldürmek değildi" dediği vurgulandı.