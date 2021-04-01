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Haberler Galeri En komik 1 Nisan şakaları! 2021 Arkadaşa, kardeşe, aileye, sevgileye yapılacak 1 Nisan şakaları telefon mesajları

En komik 1 Nisan şakaları! 2021 Arkadaşa, kardeşe, aileye, sevgileye yapılacak 1 Nisan şakaları telefon mesajları

1 Nisan, dünya genelinde her yıl şaka günü olarak kutlanıyor. Bazı şakalar tebessüm ettirirken, bazı şakalar ise abartıldığında yok artık dedirtiyor. Sevgiliye, aileye, arkadaşa, kardeşe 1 Nisan şakası yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en komik şaka örneklerini araştırıyor. Sizler için en güzel şaka içeriklerini sayfamızda derledik. İşte 2021'e özel arkadaşa, kardeşe, aileye, sevgileye yapılacak 1 Nisan şakaları telefon mesajları...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 09:26
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En komik 1 Nisan şakaları! 2021 Arkadaşa, kardeşe, aileye, sevgileye yapılacak 1 Nisan şakaları telefon mesajları

Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koymak, kurbanın oturduğu sandalyeye korna koymak, şeffaf ojeyi sabuna sürmek, haslanmış patatesi dondurma şeklinde göstermek gibi bu zamana kadar birçok şakalar yapıldı. 1 Nisan tarihinde en güzel ve en komik şakayı yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte arkadaşa, kardeşe, aileye, sevgileye yapılacak 1 Nisan şakaları telefon mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En komik 1 Nisan şakaları! 2021 Arkadaşa, kardeşe, aileye, sevgileye yapılacak 1 Nisan şakaları telefon mesajları

SEVGİLİYE 1 NİSAN ŞAKALARI

* Ayrılmak istediğinizi söyleyerek sevgilinizi inandırın, sonradan "1 Nisan!" diyerek doğruyu açıklayın. Ama dikkat edin bu son şakanız olmasın.

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En komik 1 Nisan şakaları! 2021 Arkadaşa, kardeşe, aileye, sevgileye yapılacak 1 Nisan şakaları telefon mesajları

* Sevgilinin saçının renginde bir peruk alıp makasla arkadan onun saçını kesmiş gibi yapın.

* İçi yarım bardak su dolu bir bardağı buz dolabına koyarak suyun donmasını sağlayın. Buzlu bardağı sevgilinizin masasının üzerine ters çevirerek koyun. Buzlar eridiğinde su ters duran bardağın içerisinde kalacak.

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En komik 1 Nisan şakaları! 2021 Arkadaşa, kardeşe, aileye, sevgileye yapılacak 1 Nisan şakaları telefon mesajları

EN KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI - 2021

* Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.

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En komik 1 Nisan şakaları! 2021 Arkadaşa, kardeşe, aileye, sevgileye yapılacak 1 Nisan şakaları telefon mesajları

* Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.

* Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun