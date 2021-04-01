En komik 1 Nisan şakaları! 2021 Arkadaşa, kardeşe, aileye, sevgileye yapılacak 1 Nisan şakaları telefon mesajları

1 Nisan, dünya genelinde her yıl şaka günü olarak kutlanıyor. Bazı şakalar tebessüm ettirirken, bazı şakalar ise abartıldığında yok artık dedirtiyor. Sevgiliye, aileye, arkadaşa, kardeşe 1 Nisan şakası yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en komik şaka örneklerini araştırıyor. Sizler için en güzel şaka içeriklerini sayfamızda derledik. İşte 2021'e özel arkadaşa, kardeşe, aileye, sevgileye yapılacak 1 Nisan şakaları telefon mesajları...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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