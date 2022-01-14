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Haberler Galeri Elleriyle timsah yakaladılar! Pişirmek için kolları sıvayan ikili timsahın karnından çıkanları görünce şaştı kaldı

Elleriyle timsah yakaladılar! Pişirmek için kolları sıvayan ikili timsahın karnından çıkanları görünce şaştı kaldı

Son dönemlerde ilkel malzemeler ile hayatlarını sürdürmek fenomenler arasında moda haline gelirken, ortaya çıkan görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yabancı bir kanalda iki arkadaş elleriyle yakaladığı timsahı pişirmek için kolları sıvarken, hayvanın içinden çıkanlar şaşırttı.

Giriş Tarihi: 14.01.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 14:34
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Elleriyle timsah yakaladılar! Pişirmek için kolları sıvayan ikili timsahın karnından çıkanları görünce şaştı kaldı

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da River Delicious adlı kanalın sahipleri son zamanların en ilginç videosuna imza attı. İkili elleriyle yakaladığı timsahı yemek için kolları sıvadı.

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Elleriyle timsah yakaladılar! Pişirmek için kolları sıvayan ikili timsahın karnından çıkanları görünce şaştı kaldı

Timsahı pişirmek için karnını yaran ikili içinden çıkanları görünce şaşkına çevirdi.

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Elleriyle timsah yakaladılar! Pişirmek için kolları sıvayan ikili timsahın karnından çıkanları görünce şaştı kaldı

O anları takipçileriyle paylaştı.

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Elleriyle timsah yakaladılar! Pişirmek için kolları sıvayan ikili timsahın karnından çıkanları görünce şaştı kaldı

İşte izleyenleri dehşete düşüren o görüntüler.

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Elleriyle timsah yakaladılar! Pişirmek için kolları sıvayan ikili timsahın karnından çıkanları görünce şaştı kaldı