Elleriyle timsah yakaladılar! Pişirmek için kolları sıvayan ikili timsahın karnından çıkanları görünce şaştı kaldı

Son dönemlerde ilkel malzemeler ile hayatlarını sürdürmek fenomenler arasında moda haline gelirken, ortaya çıkan görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yabancı bir kanalda iki arkadaş elleriyle yakaladığı timsahı pişirmek için kolları sıvarken, hayvanın içinden çıkanlar şaşırttı.

Giriş Tarihi: 14.01.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 14:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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