Ekşi mayalı ekmek kan basıncını düşürür mü, diğer ekmeklerden farkı ne?

Ekşi mayalı ekmek, fermantasyon sürecinde oluşan peptitler ve GABA gibi bileşikler sayesinde damar yapısını etkileyerek kan basıncını sınırlı düzeyde düşürebiliyor. Bu etki özellikle metabolik risk taşıyan bireylerde gözleniyor. Ancak mevcut veriler, ekşi mayanın tek başına tansiyon düşürücü bir çözüm olmadığını, daha çok genel kalp sağlığını destekleyen bir beslenme unsuru olduğunu ortaya koyuyor.

Diyetisyen Morgan Pearson'a göre; ekşi mayalı ekmek, maya ve laktik asit bakterileriyle gerçekleşen doğal fermantasyon sayesinde proteinleri küçük parçalara ayırır. Bu süreçte oluşan peptitler, kan basıncını artıran ACE enziminin etkisini sınırlayabilir. Bu mekanizma, bazı tansiyon ilaçlarının çalışma prensibiyle benzerlik gösterir.

Fermantasyon süreci, minerallerin emilimini engelleyen fitik asidi azaltır. Böylece magnezyum, çinko ve demir gibi mineraller vücut tarafından daha iyi kullanılır. Aynı zamanda glutenin kısmen parçalanması, sindirimi kolaylaştırır ve şişkinlik riskini düşürür.

Ekşi mayalı ekmek, düşük glisemik indeks sayesinde kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlar. Bu durum, özellikle insülin direnci olan bireylerde damar sağlığını koruyarak uzun vadede tansiyon kontrolüne destek verir.

Metabolik sendromlu bireylerle yapılan çalışmalarda, düzenli ekşi mayalı ekmek tüketiminin diyastolik tansiyonda küçük düşüşler sağladığı görüldü. Ancak geniş ölçekli araştırmalar, bu etkinin düşük düzeyde kaldığını ve tek başına belirleyici olmadığını ortaya koyuyor.

Fermantasyon sonucu ortaya çıkan GABA bileşiği, sinir sistemi üzerinde sakinleştirici etki oluşturur. Bu etki, dolaylı olarak damar genişlemesine katkı sağlayarak tansiyonun dengelenmesine yardımcı olabilir.

BEYAZ VE TAM BUĞDAY EKMEĞİNDEN FARKI NET

Verywell Health haberine göre, beyaz ekmek rafine un ve hızlı maya ile üretildiği için bu faydalı bileşenleri içermez. Tam buğday ekmeği lif açısından zengin olsa da, ekşi mayadaki uzun fermantasyon sürecinden geçmediği için aynı biyokimyasal avantajları sunmaz.

Ekşi mayalı ekmek tansiyonu doğrudan düşüren bir besin değil. Ancak kan şekeri dengesi, mineral emilimi ve bağırsak sağlığı üzerindeki etkileriyle kalp-damar sistemini destekler.