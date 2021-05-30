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Eğirdir Gölü'nde ortaya çıktı! Kırmızı listede yer alıyor avlanması yasak
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ikinci en büyük içme suyu rezervine sahip Eğirdir Gölü'nde su samuru görüntülendi. Eğirdir Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Fuat Bilgin, 30 yılı aşkın süredir gölde limnolojik araştırmalar yaptıklarını ancak bugüne kadar su samurunun varlığına ilişkin emareye rastlamadıklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 30.05.2021 13:46
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