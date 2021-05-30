Eğirdir Gölü'nde ortaya çıktı! Kırmızı listede yer alıyor avlanması yasak

'LİTERATÜRLERDE SU SAMURU VARLIĞINA İLİŞKİN KAYIT BULUNMAMAKTADIR'

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü olarak 30 yılı aşkın süredir Eğirdir Gölü'nde limnolojik araştırmalar yaptıklarını vurgulayan Fuat Bilgin, şöyle dedi:

"Bu süre zarfından su samurunun varlığına ilişkin herhangi bir emareye, kayda rastlamadık. Bunun yanında yapılan başka çalışmalarda, literatürlerde su samuru varlığına ilişkin bir kayıt bulunmamaktadır. Su samuruna yönelik çalışmalarımız özelde olmaz ama şu var; zaten limnolojik araştırmalar yapan bir kuruluş olarak gölün bütün limnolojik değerlerine çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz bundan sonraki çalışmalarda da bu konuya tabii ki ayrı bir özen göstereceğiz ama eldeki görüntülere bakarak da bunun daha da bir netleşmesi lazım; su samurunun net olarak türünün ortaya konabilmesi açısından. Net olarak türü elde edebilmemiz lazım öncelikli olarak. Zaten avcılığı yasak olduğundan koruma altında olduğundan dolayı inşallah avcılarımız tarafından yakalanmaz ve neslini burada sürdürür."