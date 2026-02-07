Ege'de sağanak dehşeti: 88 yıllık rekor 6 günde kırıldı! İzmir ve Muğla teslim oldu

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 12:31 ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Ege'de sağanak ve sel alarmı. İzmir'de son 6 günde metrekareye düşen yağış miktarı Şubat ayı ortalamasını aştı, İzmir ve Muğla'da 4 kişi hayatını kaybetti. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, rekor yağışların nedenlerini ve önümüzdeki yıllar için sel riskini A Haber'e değerlendirdi.

Geçtiğimiz yılı kurak geçiren ve barajlardaki doluluk oranı kritik seviyelere gerileyen İzmir, son bir haftadır şiddetli sağanak yağışların etkisi altında. Kentte 6 gün içinde metrekareye yaklaşık 107 kilogram yağış düşerken, Şubat ayı ortalaması şimdiden aşıldı. İZMİR 6 GÜNDE ŞUBAT ORTALAMASI ÜZERİNDE YAĞIŞ ALDI Şiddetli yağışlar yalnızca altyapıyı felç etmekle kalmadı, İzmir ve Muğla'da toplam 4 vatandaşın hayatını kaybetmesine ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, bölgedeki riskleri ve yağış rekorlarını A Haber ekranlarında değerlendirdi.

İZMİR'DE REKOR YAĞIŞ: ŞUBAT ORTALAMASI 6 GÜNDE GEÇİLDİ İzmir'de son yılların en yoğun yağış trafiği yaşanıyor. Kent genelinde etkili olan sağanak, dün metrekareye 132 kilogram yağış bırakarak rekor kırarken, 6 günlük ortalamanın 107 kilograma ulaştığı bildirildi. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "İklimlerde rastgelelik yoktur; 2025 son 52 yılın en kurak yılıydı, 2026 için ise artık bol yağışlı ve selli bir dönemin geldiğini söylemiştik. Nitekim Ocak ayında İzmir ortalaması 136 kilogramken 236 kilogram yağış düştü. Şubat ayının daha ilk 6 gününde ise 100 kilogramlık ortalamayı aşarak 106 kilograma ulaştık." ifadelerini kullandı.

"İZMİR HER YIL BİRKAÇ SANTİMETRE ÇÖKÜYOR" Şehir merkezindeki su baskınlarının temel nedenine değinen Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in topografik yapısındaki tehlikeye dikkat çekti. Yaşar, "Asıl sorunumuz çarpık kentleşme ve altyapı yetersizliği. İzmir, dolgu alanı üzerine oturan bir kent. Basmane'den Alsancak'a, Çankaya'ya kadar tüm bu alanlar birkaç yüzyıl öncesine kadar denizdi. Dolgu alanı her yıl ortalama birkaç santimetre çöküyor. Kordon'da ve Kemeraltı'nda yaşanan su baskınlarının, rögarlardan su fışkırmasının nedeni budur." sözleriyle kentin yapısal sorunlarını aktardı.

BETONLAŞMA TOPRAĞIN SUYLA TEMASINI KESTİ Şehirlerdeki toprak alanların yok olmasının sel riskini katladığını belirten Doğan Yaşar, "1960'lı yıllarda İzmir'e çok daha fazla yağmur yağardı ama sel olmazdı çünkü her yer topraktı ve toprak suyu çekerdi. Şimdi şehirlerde toprak kalmadı, her yer betonlaştı. Betonlaşma nedeniyle su emilemiyor ve hızla akışa geçiyor." ifadelerini kullandı.