CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Ege'de sağanak dehşeti: 88 yıllık rekor 6 günde kırıldı! İzmir ve Muğla teslim oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ege'de sağanak ve sel alarmı. İzmir'de son 6 günde metrekareye düşen yağış miktarı Şubat ayı ortalamasını aştı, İzmir ve Muğla'da 4 kişi hayatını kaybetti. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, rekor yağışların nedenlerini ve önümüzdeki yıllar için sel riskini A Haber'e değerlendirdi.

Ege'de sağanak dehşeti: 88 yıllık rekor 6 günde kırıldı! İzmir ve Muğla teslim oldu 1

Geçtiğimiz yılı kurak geçiren ve barajlardaki doluluk oranı kritik seviyelere gerileyen İzmir, son bir haftadır şiddetli sağanak yağışların etkisi altında. Kentte 6 gün içinde metrekareye yaklaşık 107 kilogram yağış düşerken, Şubat ayı ortalaması şimdiden aşıldı.

İZMİR 6 GÜNDE ŞUBAT ORTALAMASI ÜZERİNDE YAĞIŞ ALDI

Şiddetli yağışlar yalnızca altyapıyı felç etmekle kalmadı, İzmir ve Muğla'da toplam 4 vatandaşın hayatını kaybetmesine ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, bölgedeki riskleri ve yağış rekorlarını A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Ege'de sağanak dehşeti: 88 yıllık rekor 6 günde kırıldı! İzmir ve Muğla teslim oldu 2

İZMİR'DE REKOR YAĞIŞ: ŞUBAT ORTALAMASI 6 GÜNDE GEÇİLDİ

İzmir'de son yılların en yoğun yağış trafiği yaşanıyor. Kent genelinde etkili olan sağanak, dün metrekareye 132 kilogram yağış bırakarak rekor kırarken, 6 günlük ortalamanın 107 kilograma ulaştığı bildirildi. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "İklimlerde rastgelelik yoktur; 2025 son 52 yılın en kurak yılıydı, 2026 için ise artık bol yağışlı ve selli bir dönemin geldiğini söylemiştik. Nitekim Ocak ayında İzmir ortalaması 136 kilogramken 236 kilogram yağış düştü. Şubat ayının daha ilk 6 gününde ise 100 kilogramlık ortalamayı aşarak 106 kilograma ulaştık." ifadelerini kullandı.

Ege'de sağanak dehşeti: 88 yıllık rekor 6 günde kırıldı! İzmir ve Muğla teslim oldu 3

"İZMİR HER YIL BİRKAÇ SANTİMETRE ÇÖKÜYOR"

Şehir merkezindeki su baskınlarının temel nedenine değinen Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in topografik yapısındaki tehlikeye dikkat çekti. Yaşar, "Asıl sorunumuz çarpık kentleşme ve altyapı yetersizliği. İzmir, dolgu alanı üzerine oturan bir kent. Basmane'den Alsancak'a, Çankaya'ya kadar tüm bu alanlar birkaç yüzyıl öncesine kadar denizdi. Dolgu alanı her yıl ortalama birkaç santimetre çöküyor. Kordon'da ve Kemeraltı'nda yaşanan su baskınlarının, rögarlardan su fışkırmasının nedeni budur." sözleriyle kentin yapısal sorunlarını aktardı.

Ege'de sağanak dehşeti: 88 yıllık rekor 6 günde kırıldı! İzmir ve Muğla teslim oldu 4

BETONLAŞMA TOPRAĞIN SUYLA TEMASINI KESTİ

Şehirlerdeki toprak alanların yok olmasının sel riskini katladığını belirten Doğan Yaşar, "1960'lı yıllarda İzmir'e çok daha fazla yağmur yağardı ama sel olmazdı çünkü her yer topraktı ve toprak suyu çekerdi. Şimdi şehirlerde toprak kalmadı, her yer betonlaştı. Betonlaşma nedeniyle su emilemiyor ve hızla akışa geçiyor." ifadelerini kullandı.

Ege'de sağanak dehşeti: 88 yıllık rekor 6 günde kırıldı! İzmir ve Muğla teslim oldu 5

Sünger kent modelleri için önce altyapının bitmesi gerektiğini vurgulayan Yaşar, "Deniz seviyesi 1992'den bu yana 30-40 santimetre yükseldi. Lodosun etkisiyle deniz seviyesi bir metre daha yukarı çıkınca deşarj borularının önü tıkanıyor ve su geri basıyor." şeklinde konuştu.

Ege'de sağanak dehşeti: 88 yıllık rekor 6 günde kırıldı! İzmir ve Muğla teslim oldu 6

ÖNÜMÜZDEKİ 7 YILA DİKKAT: YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Gelecek dönemdeki yağış beklentilerini paylaşan Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2033-2036 yıllarına kadar olan sürecin yağışlı geçeceğini öngördü. Yaşar, "Önümüzdeki 6-7 yıllık sürecin en az 4-5 yılı ortalamaların üzerinde yağışla geçecektir. Barajlarımız %80 doluluğa ulaşacak ancak asıl mesele barajların dolması değil, suyun yönetilmesidir." dedi.

Ege'de sağanak dehşeti: 88 yıllık rekor 6 günde kırıldı! İzmir ve Muğla teslim oldu 7

Yeraltı sularının durumuna da değinen uzman, "Yüzeye düşen bu suların yeraltına süzülmesi yüzlerce yıl alır. Bu yüzden gelişmiş ülkeler yeraltı sularını kullanırken çok dikkatli davranır." ifadeleriyle su yönetimine dair uyarılarda bulundu.

Ege'de sağanak dehşeti: 88 yıllık rekor 6 günde kırıldı! İzmir ve Muğla teslim oldu 8

ORMAN YANGINLARI SEL RİSKİNİ TETİKLİYOR

Geçtiğimiz yıllarda bölgede yaşanan büyük orman yangınlarının sel felaketleri üzerindeki etkisini hatırlatan Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Karşıyaka ve diğer bölgelerde kaybettiğimiz orman alanları, yağışın doğrudan aşağıya akmasına neden oluyor. Bu yıl yaşadığımız yağışlar son 88 yılın en ekstrem olaylarından biri. İzmir'e bir yılda yağması gereken yağmurun yarısı sadece 35 günde yağdı ve yağmaya devam edecek." sözleriyle tehlikenin henüz geçmediğini vurguladı.

Mobil uygulamalarımızı indirin