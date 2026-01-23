CANLI YAYIN
Edirne'de korkunç kaza! Tanker biçip hurdaya çevirdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Edirne'de beton tankerinin karşı şeride geçmesiyle meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Mahmut Oyan (56) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Edirne-Lalapaşa D100 kara yolunun Hasanağa köyü yakınlarında meydana geldi. F.A.'nın (27), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen 22 BDZ 531 plakalı beton tankeri, Mahmut Oyan yönetimindeki 22 AC 675 plakalı otomobille çarpıştı.

İki araç da yoldan çıkarak, kenardaki yeşillik alana savruldu. Yaralanan otomobil sürücüsü Mahmut Oyan, araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Oyan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer araç sürücüsü F.A. ise ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, yolda trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

