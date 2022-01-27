Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu böyle öldürülmüş! Kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasında

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve aralarında alacak meselesi bulunan iki kişilik grup, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda görüşmek üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmada silahla ateş açıldı.