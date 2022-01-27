HaberlerGaleriEce Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu böyle öldürülmüş! Kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasında
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu böyle öldürülmüş! Kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri... Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldırının görüntüsü ortaya çıktı. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıya uğradığı o an...
Giriş Tarihi: 27.01.2022 20:28Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 21:08