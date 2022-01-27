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Haberler Galeri Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu böyle öldürülmüş! Kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasında

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu böyle öldürülmüş! Kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri... Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldırının görüntüsü ortaya çıktı. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıya uğradığı o an...

Giriş Tarihi: 27.01.2022 20:28 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 21:08
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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu böyle öldürülmüş! Kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasında

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve aralarında alacak meselesi bulunan iki kişilik grup, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda görüşmek üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmada silahla ateş açıldı.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu böyle öldürülmüş! Kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasında

Kasığından vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamara isabet etmesi üzerine olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Kendisiyle birlikte yaralanan şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu böyle öldürülmüş! Kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasında

Başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunan 6 kişinin kimlikleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu böyle öldürülmüş! Kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasında

Zanlılardan ikisi polis tarafından gözaltına alındı. Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Spor Kulübünde yöneticilik yapmıştı.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu böyle öldürülmüş! Kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasında

Olay anına dair ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde saldırganın yere düşen Mahmutyazıcıoğlu'na silahla ateş ettiği an görüldü.