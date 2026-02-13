Çoğu mutfakta var ama değeri bilinmiyor! Düşük kalorili güçlü içerik: Pancar vücutta nasıl çalışıyor?

ENERJİ DÜZEYİNİ VE SPOR PERFORMANSINI ETKİLİYOR Independent haberine göre, araştırmalar pancarın özellikle fiziksel aktivite yapan kişiler için ayrı bir önem taşıdığını gösteriyor. Nitratların kasların oksijeni daha verimli kullanmasına yardımcı olması dayanıklılığı artırabiliyor. Bu nedenle koşu, bisiklet ve takım sporlarıyla ilgilenen kişiler arasında pancar suyu tüketimi yaygınlaşıyor. Uzmanlar egzersizden birkaç saat önce tüketilen pancar suyunun kas yorgunluğunu geciktirebildiğini ve toparlanma süresini kısaltabildiğini belirtiyor. Bu etkinin aerobik kapasite ve yüksek yoğunluklu performans üzerinde ölçülebilir sonuçlar oluşturabildiği ifade ediliyor.

DÜŞÜK KALORİLİ VE GÜÇLÜ Pancar düşük enerji yoğunluğuna sahip olduğu için yüksek kalorili atıştırmalıklara alternatif olarak öneriliyor. 100 gramında yaklaşık 45 kalori bulunmasına rağmen tokluk hissi oluşturan lif içeriyor. Bu özellik günlük enerji alımını sınırlamak isteyen kişiler için avantaj sağlayabiliyor.

Folat, potasyum, demir, magnezyum ve mangan gibi mineraller metabolik süreçlerin düzenli çalışmasına katkıda bulunuyor. Bu nedenle pancar yalnızca diyet ürünü değil, besin değeri yüksek bir sebze olarak değerlendiriliyor. Fermentasyon uzmanı Dr. Johnny Drain, pancarın mor renginin içerdiği bitkisel bileşiklerin göstergesi olduğunu ve bağırsak sağlığı için farklı renklerde bitkisel gıdaların birlikte tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

PANCAR NASIL VE NE SIKLIKLA TÜKETİLMELİ? Dr. Allison, genel sağlık için haftada birkaç kez bir ya da iki orta boy pancarın yeterli olduğunu belirtiyor. Pancar suyu daha yoğun nitrat içerdiği için özellikle egzersiz öncesinde tercih edilebiliyor. Besin değerinin korunması amacıyla pancarın çiğ veya rendelenmiş olarak tüketilmesi öneriliyor. Uzun süre haşlama veya aşırı işleme, faydalı bileşiklerin azalmasına yol açabiliyor.

Uyarı: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi öneri yerine geçmez. Sağlık sorunu veya düzenli ilaç kullanımı olan kişiler beslenme değişikliği öncesinde sağlık uzmanına danışmalıdır.