Çoğu mutfakta var ama değeri bilinmiyor! Düşük kalorili güçlü içerik: Pancar vücutta nasıl çalışıyor?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Pancar; doğal nitrat, lif ve antioksidan içeriği sayesinde damar fonksiyonlarını destekleyebiliyor. Egzersiz dayanıklılığına katkı sağlayabiliyor ve düşük kalorili yapısıyla kilo kontrolüne yardımcı olabiliyor. Uzmanlar düzenli tüketimin özellikle kalp ve dolaşım sistemi için fayda sağlayabileceğini belirtiyor.

Beslenme uzmanları pancarın yalnızca bir kök sebze değil, çok sayıda biyolojik bileşik içeren fonksiyonel bir gıda olduğunu belirtiyor. İçerdiği nitratlar kan akışını desteklerken, lif ve vitaminler metabolizma üzerinde etkili oluyor. Düzenli tüketimin hem günlük enerji düzeyi hem de fiziksel performans üzerinde ölçülebilir katkılar sağlayabildiği ifade ediliyor.

KALP VE DOLAŞIM SİSTEMİ ÜZERİNDE ETKİLİ

Beslenme uzmanı olan Dr. Richard Allison'a göre pancarın en dikkat çeken özelliği içerdiği doğal nitrat bileşenleri. Bu maddeler vücutta nitrik okside dönüşüyor ve damar duvarlarının gevşemesine yardımcı oluyor. Damarların genişlemesi kan akışının daha rahat gerçekleşmesini sağlıyor ve bu durum kan basıncı değerlerinin dengelenmesine katkı sunabiliyor.

University of Exeter sitesinde yer alan çalışmada, pancar suyu tüketen kişilerde kan basıncında düşüş gözlenebildiği aktarılıyor. Ayrıca beyne giden kan akışının desteklenmesi, uzun vadede kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olabilecek mekanizmalar arasında değerlendiriliyor.

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DÜZENLİYOR

Pancar lif bakımından zengin bir sebze olarak bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine katkı sağlıyor. Lif, bağırsaktaki yararlı bakterilerin beslenmesine yardımcı olduğu için sindirim sisteminin dengesi üzerinde rol oynuyor.

Mor rengini veren betalain pigmentleri ise antioksidan özellik gösteriyor. Bu bileşiklerin hücresel stresin azaltılmasına katkı sağladığı ve kronik hastalık risk faktörlerini sınırlayabildiği belirtiliyor. İçerdiği C vitamini, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarına destek veriyor.

ENERJİ DÜZEYİNİ VE SPOR PERFORMANSINI ETKİLİYOR

Independent haberine göre, araştırmalar pancarın özellikle fiziksel aktivite yapan kişiler için ayrı bir önem taşıdığını gösteriyor. Nitratların kasların oksijeni daha verimli kullanmasına yardımcı olması dayanıklılığı artırabiliyor. Bu nedenle koşu, bisiklet ve takım sporlarıyla ilgilenen kişiler arasında pancar suyu tüketimi yaygınlaşıyor.

Uzmanlar egzersizden birkaç saat önce tüketilen pancar suyunun kas yorgunluğunu geciktirebildiğini ve toparlanma süresini kısaltabildiğini belirtiyor. Bu etkinin aerobik kapasite ve yüksek yoğunluklu performans üzerinde ölçülebilir sonuçlar oluşturabildiği ifade ediliyor.

DÜŞÜK KALORİLİ VE GÜÇLÜ

Pancar düşük enerji yoğunluğuna sahip olduğu için yüksek kalorili atıştırmalıklara alternatif olarak öneriliyor. 100 gramında yaklaşık 45 kalori bulunmasına rağmen tokluk hissi oluşturan lif içeriyor. Bu özellik günlük enerji alımını sınırlamak isteyen kişiler için avantaj sağlayabiliyor.

Folat, potasyum, demir, magnezyum ve mangan gibi mineraller metabolik süreçlerin düzenli çalışmasına katkıda bulunuyor. Bu nedenle pancar yalnızca diyet ürünü değil, besin değeri yüksek bir sebze olarak değerlendiriliyor.

Fermentasyon uzmanı Dr. Johnny Drain, pancarın mor renginin içerdiği bitkisel bileşiklerin göstergesi olduğunu ve bağırsak sağlığı için farklı renklerde bitkisel gıdaların birlikte tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

PANCAR NASIL VE NE SIKLIKLA TÜKETİLMELİ?

Dr. Allison, genel sağlık için haftada birkaç kez bir ya da iki orta boy pancarın yeterli olduğunu belirtiyor. Pancar suyu daha yoğun nitrat içerdiği için özellikle egzersiz öncesinde tercih edilebiliyor.

Besin değerinin korunması amacıyla pancarın çiğ veya rendelenmiş olarak tüketilmesi öneriliyor. Uzun süre haşlama veya aşırı işleme, faydalı bileşiklerin azalmasına yol açabiliyor.

Uyarı: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi öneri yerine geçmez. Sağlık sorunu veya düzenli ilaç kullanımı olan kişiler beslenme değişikliği öncesinde sağlık uzmanına danışmalıdır.

