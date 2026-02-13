Çoğu mutfakta var ama değeri bilinmiyor! Düşük kalorili güçlü içerik: Pancar vücutta nasıl çalışıyor?
Pancar; doğal nitrat, lif ve antioksidan içeriği sayesinde damar fonksiyonlarını destekleyebiliyor. Egzersiz dayanıklılığına katkı sağlayabiliyor ve düşük kalorili yapısıyla kilo kontrolüne yardımcı olabiliyor. Uzmanlar düzenli tüketimin özellikle kalp ve dolaşım sistemi için fayda sağlayabileceğini belirtiyor.
Beslenme uzmanları pancarın yalnızca bir kök sebze değil, çok sayıda biyolojik bileşik içeren fonksiyonel bir gıda olduğunu belirtiyor. İçerdiği nitratlar kan akışını desteklerken, lif ve vitaminler metabolizma üzerinde etkili oluyor. Düzenli tüketimin hem günlük enerji düzeyi hem de fiziksel performans üzerinde ölçülebilir katkılar sağlayabildiği ifade ediliyor.
KALP VE DOLAŞIM SİSTEMİ ÜZERİNDE ETKİLİ
Beslenme uzmanı olan Dr. Richard Allison'a göre pancarın en dikkat çeken özelliği içerdiği doğal nitrat bileşenleri. Bu maddeler vücutta nitrik okside dönüşüyor ve damar duvarlarının gevşemesine yardımcı oluyor. Damarların genişlemesi kan akışının daha rahat gerçekleşmesini sağlıyor ve bu durum kan basıncı değerlerinin dengelenmesine katkı sunabiliyor.
University of Exeter sitesinde yer alan çalışmada, pancar suyu tüketen kişilerde kan basıncında düşüş gözlenebildiği aktarılıyor. Ayrıca beyne giden kan akışının desteklenmesi, uzun vadede kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olabilecek mekanizmalar arasında değerlendiriliyor.
BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DÜZENLİYOR
Pancar lif bakımından zengin bir sebze olarak bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine katkı sağlıyor. Lif, bağırsaktaki yararlı bakterilerin beslenmesine yardımcı olduğu için sindirim sisteminin dengesi üzerinde rol oynuyor.
Mor rengini veren betalain pigmentleri ise antioksidan özellik gösteriyor. Bu bileşiklerin hücresel stresin azaltılmasına katkı sağladığı ve kronik hastalık risk faktörlerini sınırlayabildiği belirtiliyor. İçerdiği C vitamini, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarına destek veriyor.