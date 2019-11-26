Dünyanın en çılgın buluşu! Almanya'dan sonra dünya onu konuşuyor...

Yaşlı adamın buluşu, internet dünyasında 'dünyanın en çılgın buluşu' olarak adlandırılıyor. Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı.Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...