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Dünyanın en çılgın buluşu! Almanya'dan sonra dünya onu konuşuyor...

Yaşlı adamın buluşu, internet dünyasında 'dünyanın en çılgın buluşu' olarak adlandırılıyor. Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı.Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 16:51
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Dünyanın en çılgın buluşu! Almanya'dan sonra dünya onu konuşuyor...

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

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Dünyanın en çılgın buluşu! Almanya'dan sonra dünya onu konuşuyor...

Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

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Dünyanın en çılgın buluşu! Almanya'dan sonra dünya onu konuşuyor...

Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

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Dünyanın en çılgın buluşu! Almanya'dan sonra dünya onu konuşuyor...

Bu şekilde...

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Dünyanın en çılgın buluşu! Almanya'dan sonra dünya onu konuşuyor...

Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!