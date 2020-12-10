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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünyada böylesi ilk kez yakalandı! Rekorlar kitabındaki yerini aldı! 2 kat daha büyük Dünyada böylesi ilk kez yakalandı! Rekorlar kitabındaki yerini aldı! 2 kat daha büyük Son dakika haberi... ABD'de eşine az rastlanan bir olay gerçekleşti. Gölette elektrikli balık avı denemeleri yapan ekip, Japon balığı yakaladı. Yakalanan bu balık daha önce Guinness Rekorlar Kitabı'na giren balığın tam iki katı büyüklüğünde. Dev balık, görenlerin deyim yerindeyse tüylerini diken diken ediyor. Giriş Tarihi: 10.12.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 13:23
ABD'de bir gölette su altı çalışmaları yürüten ekip, dev büyüklükte Japon balığı yakaladı. Görenleri hayretler içinde bırakan balık zarar görmeden doğal hayatına geri bırakıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde gölde çalışma yapan ekip Guinness rekorlar kitabındakinden daha büyük bir Japon balığı yakaladı. Greenville County yetkilileri tarafından Oak Grove Lake'te yapılan "elektrikli balık avı" denemeleri sırasında yakalanan Japon balığının ağırlığı 9 pound yani yaklaşık 4,08 kilogram.
Guinness rekorlar kitabında, bugüne kadar kaydedilen en büyük Japon balığının 2 kilo ağırlığında ve 47 santimetre boyunda olduğu belirtiliyor.
İŞTE NEFES KESEN O ANLAR... Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip tarafından kaydedilen görünler, izleyenleri şoke etti. Yırtıcı hayvanların avlanmasını görüntülemek için kameralarını açan belgesel yapımcıların gözüne, benzerine az rastlanır bir görüntü takıldı. Bufalo ve gergedan kozlarını paylaşmak üzere birbirlerine adeta meydan okudular. Herkesin şok olduğu o anlar saniye saniye kaydedildi. İşte vahşi doğada devlerin amansız mücadelesi...