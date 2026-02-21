CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Uluslararası gastronomi platformunun yayımladığı "Dünyanın En İyi 41 Dürümü" listesinde Türkiye, Mersin'e özgü tantuni ile ilk 3'te yer aldı. Türk sokak lezzeti uluslararası değerlendirmede yine zirveleri oynadı.

Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te! 1

TasteAtlas tarafından yayımlanan küresel sokak lezzetleri değerlendirmesinde dünyanın en iyi dürümleri sıralandı. Farklı kıtalardan yemeklerin yer aldığı listede Türkiye, tantuni ile ilk 3'e girerek zirvede yer aldı. Geleneksel Türk sokak mutfağının küresel ölçekte güçlü konumu yine dikkat çekti.

Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te! 2

DÜNYANIN EN İYİ DÜRÜMLERİ BELLİ OLDU

Uluslararası gastronomi platformu tarafından hazırlanan raporda Orta Doğu, Akdeniz, Latin Amerika ve Asya mutfaklarından dürümler değerlendirildi. Sıralama yapılırken yemeklerin tarihsel kökeni, geleneksel hazırlanış biçimi ve dünya genelindeki bilinirliği esas alındı.

Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te! 3

Listenin ilk sırasında Orta Doğu mutfağının köklü yemeklerinden şavarma yer aldı. Döner tekniğine dayanan bu yemek, Osmanlı dönemine uzanan pişirme yöntemiyle birçok mutfağın temel referanslarından biri olarak gösterildi.

Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te! 4

TÜRKİYE İLK 3'E GİRDİ

Türkiye listede Mersin'e özgü tantuni ile üçüncü sıraya yerleşti. İnce doğranmış etin baharatlarla pişirilip lavaşa sarılmasıyla hazırlanan tantuni, karakteristik sokak lezzetleri arasında gösterildi. Raporda her ustanın kendine özgü pişirme tekniği bulunduğu ve bu nedenle lezzetin değişkenlik gösterebildiği vurgulandı.

Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te! 5

28. SIRADA NOHUT DÜRÜMÜ YER ALDI

Gaziantep'e özgü nohut dürümü (nohut sarması), Dünyanın En İyi 41 Dürümü listesinde 28. sırada yer aldı. Haşlanmış nohutun baharatlarla harmanlanıp lavaşa sarılmasıyla hazırlanan yemek, özellikle etsiz alternatif arayanlar için tercih edilen yöresel bir dürüm çeşidi olarak biliniyor.

Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te! 6

FARKLI KITALARDAN YEMEKLER LİSTEDE

Raporda yalnızca et dürümleri değil, tortilla ve sebze temelli sarma yemekleri de değerlendirildi. Meksika mutfağından burrito ve enchilada çeşitleri, Güney Kore'den sangchu ssam ve Hindistan'dan kathi roll gibi farklı kültürlerin yemekleri de sıralamaya dahil edildi. İlk 10 ise şu şekilde açıklandı:

Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te! 7

Lübnan - Şavarma

Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te! 8

Yunanistan - Döner

Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te! 9

Türkiye/Mersin - Tantuni

Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te! 10

ABD - Carne Asada Burrito

Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te! 11

Meksika - Enchiladas Suizas

Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te! 12

Güney Kore - Sangchu ssam

Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te! 13

Hindistan - Kathi rulosu

Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te! 14

Meksika - Salsa verde enchiladas

Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te! 15

Meksika - Burrito

Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te! 16

Meksika - Enchiladas

Mobil uygulamalarımızı indirin