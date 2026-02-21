Dünya mutfağında Türk rüzgarı: En iyi dürümler açıklandı, Türkiye ilk 3’te!

Uluslararası gastronomi platformunun yayımladığı "Dünyanın En İyi 41 Dürümü" listesinde Türkiye, Mersin'e özgü tantuni ile ilk 3'te yer aldı. Türk sokak lezzeti uluslararası değerlendirmede yine zirveleri oynadı.

TasteAtlas tarafından yayımlanan küresel sokak lezzetleri değerlendirmesinde dünyanın en iyi dürümleri sıralandı. Farklı kıtalardan yemeklerin yer aldığı listede Türkiye, tantuni ile ilk 3'e girerek zirvede yer aldı. Geleneksel Türk sokak mutfağının küresel ölçekte güçlü konumu yine dikkat çekti.

DÜNYANIN EN İYİ DÜRÜMLERİ BELLİ OLDU Uluslararası gastronomi platformu tarafından hazırlanan raporda Orta Doğu, Akdeniz, Latin Amerika ve Asya mutfaklarından dürümler değerlendirildi. Sıralama yapılırken yemeklerin tarihsel kökeni, geleneksel hazırlanış biçimi ve dünya genelindeki bilinirliği esas alındı.

Listenin ilk sırasında Orta Doğu mutfağının köklü yemeklerinden şavarma yer aldı. Döner tekniğine dayanan bu yemek, Osmanlı dönemine uzanan pişirme yöntemiyle birçok mutfağın temel referanslarından biri olarak gösterildi.

TÜRKİYE İLK 3'E GİRDİ Türkiye listede Mersin'e özgü tantuni ile üçüncü sıraya yerleşti. İnce doğranmış etin baharatlarla pişirilip lavaşa sarılmasıyla hazırlanan tantuni, karakteristik sokak lezzetleri arasında gösterildi. Raporda her ustanın kendine özgü pişirme tekniği bulunduğu ve bu nedenle lezzetin değişkenlik gösterebildiği vurgulandı.