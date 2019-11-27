Doktor boşandığı eşini tekme tokat dövdü!

'KORUMA KARARININ UZATILMASI GEREK'



A.G. koruma kararının uzatılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Saldırı sırasında kucağımda olan çocuğumuz olaydan hem fiziksel hem de ruhsal olarak zarar gördü. Eski eşim M.M.'den gördüğüm şiddet münferit değil sistematiktir ve şiddet mağduru olarak can güvenliğim bulunmamaktadır. Bana ve çocuğumuz için yeniden verilen 3 aylık tedbir ve koruma kararının ara verilmeksizin uzatılması gerekmektedir."