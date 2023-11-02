Diyarbakır’da ’küfür’ cinayeti: İş yerinde öldürüldü

Polis, tabancayla ateş eden kişinin İ.T., ona yardım eden kişilerin ise S.A. ve Ş.G. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelilerin saklandığı yeri belirleyip operasyon düzenledi. Şüpheliler, olayda kullanılan silahla yakalanıp gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren İ.T., ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Bana küfretti, kendimi kaybettim" dedi.