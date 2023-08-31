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Diyarbakır'da kendini şeyh olarak tanıttı randevulu muska sırası yaptı! Günlük kazancı en 75 bin TL

Diyarbakır'da etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A., randevulu sistem ile günde 300 kişiye muska yapıyor. Eve gelenler, kapıdaki görevlinin kestiği fişle içeri girerken, isteklerine göre yeşil renklisine 500 TL, beyazına ise 250 TL ücret ödüyor.

Giriş Tarihi: 31.08.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 13:09
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Diyarbakır’da kendini şeyh olarak tanıttı randevulu muska sırası yaptı! Günlük kazancı en 75 bin TL

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu ev, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenler ile doluyor.

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Diyarbakır’da kendini şeyh olarak tanıttı randevulu muska sırası yaptı! Günlük kazancı en 75 bin TL

Randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor.

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Diyarbakır’da kendini şeyh olarak tanıttı randevulu muska sırası yaptı! Günlük kazancı en 75 bin TL

Fişle içeri girenler, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor.

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Diyarbakır’da kendini şeyh olarak tanıttı randevulu muska sırası yaptı! Günlük kazancı en 75 bin TL

'VIP HİZMET' ADI ALTINDA MUSKA
Eve günde 300 kişi geliyor. Gelenlerin çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor. Evde işi bitenler, kağıda yazılı muskaları karşıdaki iş yerinde 30 TL ücret karşılığında demirle kaplatıp ya kendi ya da çocuklarının boyunlarına takıyor.

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Diyarbakır’da kendini şeyh olarak tanıttı randevulu muska sırası yaptı! Günlük kazancı en 75 bin TL

Cuma, cumartesi ve pazar günleri kapalı olan ev, görüntülendi. A.A.'nın aylık kazancının ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi. A.A.'nın ayrıca akşamları Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yaptığı öğrenildi.