Diyanet takvimi: 2021 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?

Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizlenmeye, insani duyguların arttığı, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddi ve manevi bir ay olan Ramazan ayının sonlarına gelindi. Bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bayramın hangi gün başlayacağını araştırıyor. Diyanet takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2021 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında? İşte konu ile ilgili detaylar...