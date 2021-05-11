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Haberler Galeri Diyanet takvimi: 2021 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?

Diyanet takvimi: 2021 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?

Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizlenmeye, insani duyguların arttığı, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddi ve manevi bir ay olan Ramazan ayının sonlarına gelindi. Bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bayramın hangi gün başlayacağını araştırıyor. Diyanet takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2021 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında? İşte konu ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 09:44
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Diyanet takvimi: 2021 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?

Müslüman aleminin bir ay boyunca nefsine hükmedip Allah rızası için oruç tuttuğu mübarek Ramazan ayının sonlanmasına çok az bir süre kaldı. Ramazan Bayramı heycanla beklenirken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile bayramın hangi tarihe denk geldiği belli oldu. Peki, 2021 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında? İşte Ramazan Bayramı tatili ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyanet takvimi: 2021 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?

RAMAZAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 2. günü 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı'nın 3. günü 15 Mayıs Cumartesi

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Diyanet takvimi: 2021 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA YAPILMASI GEREKENLER

1) Bayram gecelerini dua ve ibadetle ihya etmek, kaza namazı kılmak, Kur'an okumak ve Allah Teâlâ'dan af ve mağfiret dilemek. Çünkü duaların makbul olduğu gecelerden birisi de bayram geceleridir. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

"Ramazan ve kurban bayramı gecelerini, sevabını umarak ibadetle geçiren kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez."

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Diyanet takvimi: 2021 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?

2) Bayram sabahı erken kalkarak yıkanıp temizlendikten sonra namaza gitmek.

3) Güzel koku sürünmek.

4) Temiz ve yeni elbise giyinmek.

5) Gücü yetiyorsa namaza yürüyerek gitmek.

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Diyanet takvimi: 2021 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?

6) Güler yüzlü ve sevinçli görünmek.

7) Yoksullara çokça sadaka vermek.

8) Bayram namazına giderken yolda tekbir getirmek.