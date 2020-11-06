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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Diyanet: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazı farz mı, sünnet mi? İşte Cuma namazı kılınışı Diyanet: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazı farz mı, sünnet mi? İşte Cuma namazı kılınışı Cuma namazı nasıl kılınır? İslam dünyası tarafından önemli bir gün olarak görülen cuma gününde cemaatle birlikte cuma namazı kılınır. Müslümanların bir araya geldikleri ve cemaatle haftalık ibadetlerini yaptıkları cuma namazının kılınışı, Diyanet'in resmi internet adresinden paylaşıldı. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazı farz mı, sünnet mi? İşte Cuma namazı kılınışı... Giriş Tarihi: 06.11.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 09:56
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazı kılınışı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Farz namazlardan olan cuma namazı için Hz. Muhammed (S.A.V.),
"Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." buyurmuştur. Cuma namazı, sıhhat sahibi, hür ve mukim erkekler üzerine, eda edilmesi gereken bir borçtur. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazı farz mı, sünnet mi? İşte Cuma namazı kılınışı... GALERİ DEVAM EDİYOR CUMA NAMAZI KAÇ REKAT
4 rekat cumanın ilk sünneti,
2 rekat cumanın farzı, 4 rekat cumanın son sünneti, 4 rekat Zuhri ahir, 2 rekat vaktin son sünneti. CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.
Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır.
İşte Cuma namazı kılınışı: 4 REKAT CUMANIN İLK SÜNNETİ
Namaza başlarken
- İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya),
- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)...
1. Rekat
- Sübhaneke okunur,
- Euzü-Besmele çekilir, - Fatiha Sûresi okunur, - Namaz Sûresi okunur, - "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir, - "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir, - "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...