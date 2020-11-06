Diyanet: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazı farz mı, sünnet mi? İşte Cuma namazı kılınışı

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazı kılınışı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Farz namazlardan olan cuma namazı için Hz. Muhammed (S.A.V.), "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." buyurmuştur. Cuma namazı, sıhhat sahibi, hür ve mukim erkekler üzerine, eda edilmesi gereken bir borçtur. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazı farz mı, sünnet mi? İşte Cuma namazı kılınışı...