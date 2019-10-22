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Dev piton timsahı yutmaya kalkıştı! Görenler inanamadı...

Vahşi doğada yırtıcı hayvanların ölümüne karşılaşması görenleri şaşkına çeviriyor. Dev pitonun yeni avı 2 metrelik timsahtı. Görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor. Dev piton karaya çıkan timsahı gözüne kestirdi. Dakikalarca verilen amansız mücadeleyi kazanan piton avını yutmaya başladı.... İşte vahşi doğanın gerçek yüzü...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 06:39 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 06:40
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Dev piton timsahı yutmaya kalkıştı! Görenler inanamadı...

Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı.

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Dev piton timsahı yutmaya kalkıştı! Görenler inanamadı...

Avını yakalayan dev piton adım adım onu yutmaya başladı.

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Dev piton timsahı yutmaya kalkıştı! Görenler inanamadı...

Bu onun için hiç de kolay değil.

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Dev piton timsahı yutmaya kalkıştı! Görenler inanamadı...

Ama lezzetli ve oldukça tok tutucu.

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Dev piton timsahı yutmaya kalkıştı! Görenler inanamadı...

Bu öğün dev piton için çok da kolay olmayacak.