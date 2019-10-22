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Dev piton timsahı yutmaya kalkıştı! Görenler inanamadı...
Vahşi doğada yırtıcı hayvanların ölümüne karşılaşması görenleri şaşkına çeviriyor. Dev pitonun yeni avı 2 metrelik timsahtı. Görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor. Dev piton karaya çıkan timsahı gözüne kestirdi. Dakikalarca verilen amansız mücadeleyi kazanan piton avını yutmaya başladı.... İşte vahşi doğanın gerçek yüzü...
Giriş Tarihi: 22.10.2019 06:39 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 06:40
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