Dev piton 54 yaşındaki kadını yuttu! İşte kan donduran görüntüler

Endonezya'da yaşayan 54 yaşındaki Wa Tiba, dev bir piton tarafından yutuldu. İki çocuk annesinin feci ölümü sadece Endonezya değil dünya çapında yankı uyandırdı. Dev yılanın karnını yarıp içine baktıklarında ise dehşet veren görüntü ile karşı karşıya kaldılar! İki çocuk annesi Wa Tiba'nın dev piton tarafından yutulduğunu gördüler. Elbiseleri ve takıları bile üzerinde olan kadının cansız bedeni yılanın içinden çıkarıldı. Dünyanın gündemine oturan görüntüler sosyal medyada da gündeme oturdu. İşte vahşi doğanın gerçek yüzü ve kan donduran o anlar.