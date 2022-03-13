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Denizli'de haberi duyan oraya koştu! Dereden altın topluyorlar | İşte haftada çıkan altın miktarı
Son dakika haberine göre: Denizli'de altın avcıları, sel sularıyla birlikte dere yatakları dolunca yeniden sahaya indi. Soğuk havaya rağmen suya girip savaklarla selin getirdiği çamuru eleyen madenciler, haftada 7-8 gram altın bulduklarını söyledi. İşte altın avcılarının hikayesi.
Giriş Tarihi: 13.03.2022 15:40Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 16:39