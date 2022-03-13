Denizli’de haberi duyan oraya koştu! Dereden altın topluyorlar | İşte haftada çıkan altın miktarı

HAFTADA 7-8 GRAM ALTIN BULUYORLAR

Sel sularının çamur taşıdığı derelerde soğuk havaya rağmen altın arayan İbrahim Irgatçı, "Yaklaşık 3 yıldır bu işi yapıyorum. Bu bizim için bir tutku haline geldi. Geçen yıl çok büyük kuraklık oldu. O yüzden bu işe ara vermek zorunda kaldık. Yağmurun ardından derelere su gelmesiyle beraber, altın madeninin hareketliliği başladı.