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Deccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler tek tek beliriyor! (Deccal kimdir ve ne yapacak)
Peygamber Efendimiz (SAV), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri. Peygamber Efendimiz (SAV), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Kıyametin alametleri neler? İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri. Deccal, İslam mitolojisine göre ahir zamanda, Mesih'in ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan ve şeytanı temsil eden varlıktır. Hristiyan eskatolojisinde Antichrist, Yahudi eskatolojisinde ise Armilus karşılığı olarak bilinir.
Giriş Tarihi: 03.10.2019 23:28 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 23:29
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