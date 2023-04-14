14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri CÜZDAN DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU | Bereketinize bereket katacak! Cüzdan duası ne zaman, nasıl okunur? Faziletleri neler?

CÜZDAN DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU | Bereketinize bereket katacak! Cüzdan duası ne zaman, nasıl okunur? Faziletleri neler?

Ramazan ayının son cuma güne eda edilirken Müslümanların en çok merak ettikleri konuların başına Cüzdan Duası yerleşti. Genellikle bolluk ve bereket için cuma günleri okunması tavsiye edilmektedir. Cüzdan Duası Ramazan ayında gündeme gelmiş olsa da her zaman okunabilir. İşte Cüzdan Duası Arapça, Türkçe okunuşu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 12:44
  • 1
  • 13
CÜZDAN DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU | Bereketinize bereket katacak! Cüzdan duası ne zaman, nasıl okunur? Faziletleri neler?

Cüzdan Duası faziletleri neler sorusunun cevabı merak ediliyor. Cuma günleri okunması tavsiye edilen Cüzdan Duası ile birlikte evlerin bereketlenmesi umulur. Peki Cüzdan Duası hangi ayet, kaçıncı sayfada? Cüzdan Duası ne zaman yapılır? Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
CÜZDAN DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU | Bereketinize bereket katacak! Cüzdan duası ne zaman, nasıl okunur? Faziletleri neler?

RAMAZANIN SON CUMASI YAPILAN CÜZDAN DUASI NEDİR?

Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceği iddia ediliyor. Ancak böyle bir duânın (cüzdan duası) resmi bir kaynağı bulunmuyor.

  • 3
  • 13
CÜZDAN DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU | Bereketinize bereket katacak! Cüzdan duası ne zaman, nasıl okunur? Faziletleri neler?

Yine yapmak isteyen vatandaşlarımız; Ramazanın son cuma günü sela okunduktan sonra; Araf süresi 10.ayeti ve Sad süresi 54. ayetleri birlikte Arapça olarak yazılarak kulllanılacak cüzdan içine para konulan yere koymalıdır. Oradan bir daha ki seneye kadar hiç çıkartılmaması gerekmektedir. Senesi dolunca da aynı zamanda değiştirilir, yani yenisi yazılır ve eskisi suya atılır.

  • 4
  • 13
CÜZDAN DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU | Bereketinize bereket katacak! Cüzdan duası ne zaman, nasıl okunur? Faziletleri neler?

CÜZDAN DUASI FAZİLETLERİ

Cüzdan Duası, Ramazan ayının son Cuma gününde okunan bir duadır. Bu önemli gün geldiğinde kişiler belli konularda Allah'tan dilekte bulunmak istediklerinde birçok dua okuyabilirler. Bunlardan birisi de Cüzdan Duasıdır.

  • 5
  • 13
CÜZDAN DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU | Bereketinize bereket katacak! Cüzdan duası ne zaman, nasıl okunur? Faziletleri neler?

Cüzdan Duasını okumanın birçok önemli fazileti bulunur. Çalışan kişilerin kazançlarının daha bereketli olması umulur. Bu dua, kişilere mallarının bereketini yaşamayı nasip eder.