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CÜZDAN DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU | Bereketinize bereket katacak! Cüzdan duası ne zaman, nasıl okunur? Faziletleri neler?
Ramazan ayının son cuma güne eda edilirken Müslümanların en çok merak ettikleri konuların başına Cüzdan Duası yerleşti. Genellikle bolluk ve bereket için cuma günleri okunması tavsiye edilmektedir. Cüzdan Duası Ramazan ayında gündeme gelmiş olsa da her zaman okunabilir. İşte Cüzdan Duası Arapça, Türkçe okunuşu...