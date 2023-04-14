CÜZDAN DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU | Bereketinize bereket katacak! Cüzdan duası ne zaman, nasıl okunur? Faziletleri neler?

Yine yapmak isteyen vatandaşlarımız; Ramazanın son cuma günü sela okunduktan sonra; Araf süresi 10.ayeti ve Sad süresi 54. ayetleri birlikte Arapça olarak yazılarak kulllanılacak cüzdan içine para konulan yere koymalıdır. Oradan bir daha ki seneye kadar hiç çıkartılmaması gerekmektedir. Senesi dolunca da aynı zamanda değiştirilir, yani yenisi yazılır ve eskisi suya atılır.