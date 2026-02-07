"Pes" dedirten akran zorbalığı! Tehdit darp ve baskı... Öğrenciye diz çöktürdüler

DİZ ÇÖKTÜRDÜLER

Sabah'tan Ahmet Temelci'nin haberine göre öğrencinin ayrıca iki kişiden daha özür dilemeye zorlandığı ve tehdit edildiği ileri sürüldü. Yaşananların cep telefonu ile kaydedildiği ve görüntülerin öğrenciler arasında paylaşıldığı iddia edilirken, zorbalığa maruz kalan E.T.'nin daha sonra tehditler almaya devam ettiği belirtildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayı ailesine anlatan E.T.'nin babası M.T.'nin durumu polise bildirerek şikâyetçi olduğu öğrenildi.