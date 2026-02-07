CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

"Pes" dedirten akran zorbalığı! Tehdit darp ve baskı... Öğrenciye diz çöktürdüler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Okullarda yaşanan akran zorbalığı skandalı bu kez de Çorum'da Mustafa Kemal Ortaokulu'nda gün yüzüne çıktı. İddiaya göre, 13 yaşındaki E.T.'nin, aynı okuldan 3 kız öğrenci tarafından akran zorbalığına maruz kaldı. Öğrencinin ayrıca iki kişiden daha diz çökülerek özür dilemeye zorlandığı ve tehdit edildiği ileri sürüldü.

"Pes" dedirten akran zorbalığı! Tehdit darp ve baskı... Öğrenciye diz çöktürdüler 1

Okullarda yaşanan akran zorbalığı skandallarına bir yenisi daha eklendi.

"Pes" dedirten akran zorbalığı! Tehdit darp ve baskı... Öğrenciye diz çöktürdüler 2

"Pes" deditren olay, 5 Şubat Perşembe günü Buharaevler Mahallesi Buharaevler 6. Cadde'de bulunan Mustafa Kemal Ortaokulu'nun dışında meydana geldi.

DARP VE BASKI

Etrafını saran öğrencilerin önünde diz çökmeye zorlanan E.T.'nin, kendisini darp ettiği iddia edilen 3 kız öğrencinin baskısıyla özür dilemeye mecbur bırakıldığı belirtildi.

"Pes" dedirten akran zorbalığı! Tehdit darp ve baskı... Öğrenciye diz çöktürdüler 3

DİZ ÇÖKTÜRDÜLER
Sabah'tan Ahmet Temelci'nin haberine göre öğrencinin ayrıca iki kişiden daha özür dilemeye zorlandığı ve tehdit edildiği ileri sürüldü. Yaşananların cep telefonu ile kaydedildiği ve görüntülerin öğrenciler arasında paylaşıldığı iddia edilirken, zorbalığa maruz kalan E.T.'nin daha sonra tehditler almaya devam ettiği belirtildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Olayı ailesine anlatan E.T.'nin babası M.T.'nin durumu polise bildirerek şikâyetçi olduğu öğrenildi.

"Pes" dedirten akran zorbalığı! Tehdit darp ve baskı... Öğrenciye diz çöktürdüler 4

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE DARP İZLERİ BULUNDU

Çorum Çocuk Şube Amirliği'nde yapılan işlemlerin ardından hastaneye götürülen E.T. hakkında hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunduğu ve saçlarının zarar gördüğü öğrenildi.

"Pes" dedirten akran zorbalığı! Tehdit darp ve baskı... Öğrenciye diz çöktürdüler 5

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntüyü inceleyen ekipler, E.Y.'yi diz çöktürüp özür dilettikleri belirlenen 13 ve 14 yaşlarındaki 4 çocuk hakkında soruşturma başlattı.

"Pes" dedirten akran zorbalığı! Tehdit darp ve baskı... Öğrenciye diz çöktürdüler 6

Çocukların olayda kullandığı 2 cep telefonuna da el konuldu.

Mobil uygulamalarımızı indirin