"Pes" dedirten akran zorbalığı! Tehdit darp ve baskı... Öğrenciye diz çöktürdüler
Okullarda yaşanan akran zorbalığı skandalı bu kez de Çorum'da Mustafa Kemal Ortaokulu'nda gün yüzüne çıktı. İddiaya göre, 13 yaşındaki E.T.'nin, aynı okuldan 3 kız öğrenci tarafından akran zorbalığına maruz kaldı. Öğrencinin ayrıca iki kişiden daha diz çökülerek özür dilemeye zorlandığı ve tehdit edildiği ileri sürüldü.
"Pes" deditren olay, 5 Şubat Perşembe günü Buharaevler Mahallesi Buharaevler 6. Cadde'de bulunan Mustafa Kemal Ortaokulu'nun dışında meydana geldi.
DARP VE BASKI
Etrafını saran öğrencilerin önünde diz çökmeye zorlanan E.T.'nin, kendisini darp ettiği iddia edilen 3 kız öğrencinin baskısıyla özür dilemeye mecbur bırakıldığı belirtildi.
DİZ ÇÖKTÜRDÜLER
Sabah'tan Ahmet Temelci'nin haberine göre öğrencinin ayrıca iki kişiden daha özür dilemeye zorlandığı ve tehdit edildiği ileri sürüldü. Yaşananların cep telefonu ile kaydedildiği ve görüntülerin öğrenciler arasında paylaşıldığı iddia edilirken, zorbalığa maruz kalan E.T.'nin daha sonra tehditler almaya devam ettiği belirtildi.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Olayı ailesine anlatan E.T.'nin babası M.T.'nin durumu polise bildirerek şikâyetçi olduğu öğrenildi.
VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE DARP İZLERİ BULUNDU
Çorum Çocuk Şube Amirliği'nde yapılan işlemlerin ardından hastaneye götürülen E.T. hakkında hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunduğu ve saçlarının zarar gördüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntüyü inceleyen ekipler, E.Y.'yi diz çöktürüp özür dilettikleri belirlenen 13 ve 14 yaşlarındaki 4 çocuk hakkında soruşturma başlattı.