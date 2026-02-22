Çorum’da motosikletli dehşeti: Restorana kurşun yağdırdılar, bu ilk değilmiş

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 09:01 Son Güncelleme: 22 Şubat 2026 09:02

Çorum'da kapalı olan bir restorana motosikletli iki kişi tarafından kurşun yağdırıldı. Olay yeri incelemesinde çok sayıda boş kovan bulunurken, aynı işletmenin Ramazan ayının ilk gününde de saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Polis ekipleri kaçan saldırganların peşinde.

Çorum'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi üzerinde bulunan ve o sırada kapalı olan bir restorana, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

MOTOSİKLETLİ İKİ KİŞİ DEHŞET SAÇTI Görgü tanıkları ve ilk bulgulara göre, restoranın önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 şahıs, yanlarındaki silahlarla iş yerine peş peşe ateş açtı. Saldırganlar olayın hemen ardından aynı motosikletle hızla kayıplara karıştı.

KURŞUNLAR İŞ YERİNE İSABET ETTİ Restoranın o saatte kapalı olması olası bir can kaybını veya yaralanmayı önledi. Mermilerin isabet ettiği dükkanın cam ve duvarlarında ise maddi hasar meydana geldi.

CADDE ÜZERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, cadde üzerinde ve dükkanın önünde yaptıkları detaylı taramada çok sayıda boş kovan tespit ederek incelemeye aldı.

RAMAZANIN İLK GÜNÜ DE HEDEF OLMUŞ Saldırıyla ilgili ortaya çıkan detay ise pes dedirtti. Söz konusu restoranın Ramazan ayının ilk gününde de benzer bir silahlı saldırının hedefi olduğu öğrenildi. Kısa süre arayla gerçekleşen ikinci saldırı akıllara "planlı bir hedef mi?" sorusunu getirdi.