Çocuklar için güvenli dijital gelecek! İşte 2026–2030 yol haritası...
Türkiye, dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik tarihi bir adım attı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan Dijital Dünya'da Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030) ile çocukların internet güvenliği ve dijital okuryazarlığı için kapsamlı bir yol haritası çizildi. İşte 5 yıllık güvenli dijital dünya hedefleri...
Çocukların dijital medyadaki tehlike ve risklerden korunması için Türkiye harekete geçti. Dijital çağın getirdiği risklere karşı çocukları koruma altına almak ve onları teknolojinin bilinçli birer kullanıcısı haline getirmek için stratejik bir yol haritası belirlendi.
Dijital Dünya'da Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı ile çocuğa temas eden herkes hedef kitle olarak belirlendi. "Dijital Dünya'da Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)" önümüzdeki beş yıl boyunca çocukların dijital dünyadaki güvenliğini ve gelişimini merkeze alacak.
TOPLUMUN GENELİ HEDEF KİTLE
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan bu kapsamlı plan boyunca sadece çocuklar değil ebeveynler, eğitimciler, çocukla temas eden profesyoneller ve toplumun geneli hedef kitle olarak belirlendi.
5 YILIN GÜVENLİ DİJİTAL YOL HARİTASI
Sabah'ta yer alan habere göre, dört temel strateji üzerine kurulan Plan'da beş yıl boyunca şu kritik adımlar atılacak:
-Çocukların birbirlerinden öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla "akran liderliği" yaklaşımına dayalı eğitim programları hazırlanacak.
OKULLARDA DİJİTAL GÜVENLİK KULÜPLERİ...
-Çocukların dijital güvenlik, bilinçli internet ve sosyal medya kullanımı konularında farkındalıklarının artırılması amacıyla okullarda dijital güvenlik kulüpleri kurulması sağlanacak.
STANDART BİR UYGULAMA REHBERİ
-Kurum bakımında kalan çocukların telefon, internet ve sosyal-geleneksel medya kullanımına ilişkin standart bir uygulama rehberi geliştirilecek.