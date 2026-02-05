Çocuklar için güvenli dijital gelecek! İşte 2026–2030 yol haritası...

- Her bir faaliyet için özel performans göstergeleri belirlenirken, izleme süreci için yeni bir dijital raporlama sistemi kurulacak. Sorumlu kurumlar her yıl sonunda ilerleme raporlarını bu sisteme yükleyerek şeffaf bir değerlendirme sunacak.

-Ebeveyn ve bakımverenler için bilişim teknolojilerinin ve internetin güvenli, bilinçli ve etik kurallar çerçevesinde kullanımı, yapay zekâ farkındalığı, dijital haklar, siber güvenlik, siber zorbalık ve dijital risklere karşı ihbar mekanizmaları konularında eğitim verilecek.

DÖRT TEMEL STRATEJİYLE GÜVENLİ DİJİTAL DÜNYA HEDEFİ

Eylem planı, dijital güvenliği sağlamak adına dört ana sütun üzerinde yükseliyor. İlk etapta farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına odaklanılarak, eğitim sisteminde dijital okuryazarlık güçlendirilecek.

İkinci stratejik amaç olan koruyucu ve önleyici mekanizmalar ile çocuk dostu uygulamalar teşvik edilecek; çocukların sadece ekran başında değil, ekran dışı aktivitelerle de sosyal gelişimleri desteklenecek.

Üçüncü aşamada, olası risklere karşı müdahale ve destek ağları devreye girerken, psikososyal destek programlarının niteliği artırılacak. Son olarak, tüm bu süreçler yasal ve kurumsal düzenlemelerle güvence altına alınarak teknoloji bağımlılığıyla mücadelede hukuki bir zemin oluşturulacak.