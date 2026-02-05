CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Çocuklar için güvenli dijital gelecek! İşte 2026–2030 yol haritası...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye, dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik tarihi bir adım attı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan Dijital Dünya'da Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030) ile çocukların internet güvenliği ve dijital okuryazarlığı için kapsamlı bir yol haritası çizildi. İşte 5 yıllık güvenli dijital dünya hedefleri...

Çocuklar için güvenli dijital gelecek! İşte 2026–2030 yol haritası... 1

Çocukların dijital medyadaki tehlike ve risklerden korunması için Türkiye harekete geçti. Dijital çağın getirdiği risklere karşı çocukları koruma altına almak ve onları teknolojinin bilinçli birer kullanıcısı haline getirmek için stratejik bir yol haritası belirlendi.

Çocuklar için güvenli dijital gelecek! İşte 2026–2030 yol haritası... 2

Dijital Dünya'da Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı ile çocuğa temas eden herkes hedef kitle olarak belirlendi. "Dijital Dünya'da Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)" önümüzdeki beş yıl boyunca çocukların dijital dünyadaki güvenliğini ve gelişimini merkeze alacak.

Çocuklar için güvenli dijital gelecek! İşte 2026–2030 yol haritası... 3

TOPLUMUN GENELİ HEDEF KİTLE

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan bu kapsamlı plan boyunca sadece çocuklar değil ebeveynler, eğitimciler, çocukla temas eden profesyoneller ve toplumun geneli hedef kitle olarak belirlendi.

Çocuklar için güvenli dijital gelecek! İşte 2026–2030 yol haritası... 4

5 YILIN GÜVENLİ DİJİTAL YOL HARİTASI

Sabah'ta yer alan habere göre, dört temel strateji üzerine kurulan Plan'da beş yıl boyunca şu kritik adımlar atılacak:
-Çocukların birbirlerinden öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla "akran liderliği" yaklaşımına dayalı eğitim programları hazırlanacak.

Çocuklar için güvenli dijital gelecek! İşte 2026–2030 yol haritası... 5

OKULLARDA DİJİTAL GÜVENLİK KULÜPLERİ...

-Çocukların dijital güvenlik, bilinçli internet ve sosyal medya kullanımı konularında farkındalıklarının artırılması amacıyla okullarda dijital güvenlik kulüpleri kurulması sağlanacak.

STANDART BİR UYGULAMA REHBERİ

-Kurum bakımında kalan çocukların telefon, internet ve sosyal-geleneksel medya kullanımına ilişkin standart bir uygulama rehberi geliştirilecek.

Çocuklar için güvenli dijital gelecek! İşte 2026–2030 yol haritası... 6

EĞİTİM VERİLECEK

-Ebeveyn ve bakımverenler için bilişim teknolojilerinin ve internetin güvenli, bilinçli ve etik kurallar çerçevesinde kullanımı, yapay zekâ farkındalığı, dijital haklar, siber güvenlik, siber zorbalık ve dijital risklere karşı ihbar mekanizmaları konularında eğitim verilecek.

İLERLEME RAPORLARI SİSTEME YÜKLENECEK

- Her bir faaliyet için özel performans göstergeleri belirlenirken, izleme süreci için yeni bir dijital raporlama sistemi kurulacak. Sorumlu kurumlar her yıl sonunda ilerleme raporlarını bu sisteme yükleyerek şeffaf bir değerlendirme sunacak.

Çocuklar için güvenli dijital gelecek! İşte 2026–2030 yol haritası... 7

DÖRT TEMEL STRATEJİYLE GÜVENLİ DİJİTAL DÜNYA HEDEFİ

Eylem planı, dijital güvenliği sağlamak adına dört ana sütun üzerinde yükseliyor. İlk etapta farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına odaklanılarak, eğitim sisteminde dijital okuryazarlık güçlendirilecek.

İkinci stratejik amaç olan koruyucu ve önleyici mekanizmalar ile çocuk dostu uygulamalar teşvik edilecek; çocukların sadece ekran başında değil, ekran dışı aktivitelerle de sosyal gelişimleri desteklenecek.

Üçüncü aşamada, olası risklere karşı müdahale ve destek ağları devreye girerken, psikososyal destek programlarının niteliği artırılacak. Son olarak, tüm bu süreçler yasal ve kurumsal düzenlemelerle güvence altına alınarak teknoloji bağımlılığıyla mücadelede hukuki bir zemin oluşturulacak.

Çocuklar için güvenli dijital gelecek! İşte 2026–2030 yol haritası... 8

YENİ BİR DİJİTAL RAPORLAMA SİSTEMİ KURULACAK

Eylem Planı'nın başarısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle takip edilecek. Her bir faaliyet için özel performans göstergeleri belirlenirken, izleme süreci için yeni bir dijital raporlama sistemi kurulacak.

Sorumlu kurumlar her yıl sonunda ilerleme raporlarını bu sisteme yükleyerek şeffaf bir değerlendirme sunacak. 2030 yılına gelindiğinde ise elde edilen veriler analiz edilerek Türkiye'nin bir sonraki dijital stratejisi için sağlam bir temel atılmış olacak.

Mobil uygulamalarımızı indirin