Cezaevinden talimat! Ayhan Bora Kaplan iddianamesinde şoke eden detay

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 15:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında hazırlanan yeni iddianamede şoke eden detaylar ortaya çıktı. Bu kapsamda Kaplan'ın cezaevinden örgütü yönetmeye devam ettiği ve yeni suçlar için talimat verdiği öne sürülürken, örgüt yöneticisi Cengiz Haliç'in ifadelerin basına sızdırılması için "FETÖ'cülerle görüşün" talimatı verdiği iddiası dikkat çekti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik, aralarında elebaşı Kaplan'ın olduğu 6 sanık hakkında hazırladığı birleştirme talepli iddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski şube komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca, Metehan İlkyaz ile Kozan Umut Öztürk ve Erkan Doğan "müşteki" sıfatıyla yer aldı. Suç örgütü elebaşı Bora Kaplan, kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik ile Cengiz Haliç, Erhan Bakioğlu, Önder Polat ve Tarık Teoman ise iddianamede "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, 12 Eylül 2025'te Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında görev alan ve sonrasında tutuklanan Demircan'ın avukatının hukuk bürosunun kapısına bırakılan poşetin içerisinde bir cep telefonu bulunduğu telefonun savcılığa teslim edilmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan teknik incelemede, cihazın sanıklardan Sertçelik'e ait olduğu tespit edildi. Cihaz üzerinde yapılan HTS ve veri dökümü çalışmaları, suç örgütünün dijital trafik ağını ortaya çıkardı. Adli bilişim uzmanları ve Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlara yer verilen iddianamede, sinyal bilgileri ve cihaz içindeki kişisel verilerle telefondaki WhatsApp yazışmalarının Sertçelik'e ait olduğu belirlenirken, sanığın yazışma yaptığı kişilerin de tanık sıfatıyla ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

Cep telefonu üzerinde yapılan teknik incelemede ise "herhangi bir yama programı veya sistem içerisinde değişiklik yapıldığına dair" bir kanıt tespit edilemediği belirtilen iddianamede, tüm yazışmaların sanığa ait olduğu kaydedildi. İddianamede, elektronik delillere ilişkin cihaz içerisindeki silinmiş kayıtların geri getirilmesi ve şifreli mesaj gruplarının çözümlenmesiyle elde edilen bilgilerin, örgütün hiyerarşik yapısını ve eylem birliğini tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya koyduğu belirtildi.