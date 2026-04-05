Cezaevinden kaçtı, talk show'a çıktı: Ünlü oyuncu İlkan Saydan Tuzla'da kıskıvrak yakalandı

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 12:24 Son Güncelleme: 05 Nisan 2026 12:55 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bir dönem dünyanın en çok kazanan e-sporcuları arasında gösterilen İlkan Saydan'ın cezaevinden kaçış macerası Tuzla'da son buldu. Hakkında 21 farklı suçtan aranma kaydı bulunan Saydan'ın firari olduğu süreçte hiçbir şey olmamış gibi bir eğlence programına katıldığı ortaya çıktı.

İstanbul'da e-spor dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan ancak özel hayatında işlediği suçlar nedeniyle hapse giren İlkan Saydan firar ettikten aylar sonra emniyet ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

ŞİKAYET ÜSTÜNE ŞİKAYET: HAPİS YOLU GÖRÜNMÜŞTÜ Dünyanın en çok kazanan e-spor oyuncuları arasında yer alan İlkan Saydan, 2024 yılında "kız arkadaşım beni dövdü" diyerek şikayetçi olmasıyla gündeme gelmişti. Ancak kız arkadaşı Büşra S.'nin de şikayetçi olması üzerine Saydan yaklaşık 2 yıl önce cezaevine girdi. 1,5 yıl demir parmaklıklar ardında kalan Saydan, 4 Temmuz 2025 tarihinde cezaevinden firar etti.

21 FARKLI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz hafta firari hükümlülere yönelik yürüttüğü titiz çalışmalarda Saydan'ın izini Tuzla'da buldu. Yapılan incelemelerde şahsın suç dosyası adeta kabarık çıktı: Özel hayatın gizliliğini ihlal,

Cinsel taciz ve tehdit,

Dolandırıcılık ve hırsızlık,

Kişisel verileri hukuka aykırı yayma,

Hükümlü/tutuklunun kaçması dahil 21 farklı UYAP aranması.

FİRARİYKEN PROGRAMA KATILMIŞ! Operasyonun ardından ortaya çıkan detaylar ise adeta "pes" dedirtti. Hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunmasına rağmen İlkan Saydan'ın firari olduğu süreçte sosyal medyada yayınlanan popüler bir talk show programına seyirci olarak katıldığı belirlendi. Saydan'ın programda oldukça rahat tavırlar sergilediği gözlemlendi.

CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLDİ Tuzla'da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan e-sporcu İlkan Saydan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Saydan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yarım kalan cezasını çekmek üzere yeniden cezaevine gönderildi.