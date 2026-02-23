Çayırcık ailesinden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Deprem korkusuyla değil sahur keyfiyle uyanıyoruz
Hatay'da asrın felaketi sırasında enkaz altından çıkarılarak kurtulan Çayırcık ailesi, TOKİ tarafından inşa edilen yeni yuvalarında ilk Ramazan sevincini yaşıyor. Güvenli evlerinde iftar yapmanın mutluluğunu paylaşan aile, "Başkan Erdoğan hangi sözü verdiyse tuttu. Şimdi deprem korkusuyla değil, sahur keyfiyle uyanıyoruz" sözleriyle şükranlarını dile getirdi.
Hatay Antakya'da 6 Şubat depremlerinde oturdukları 5 katlı binanın enkazından yaralı olarak kurtulan Muhammet Ali ve Sabahat Çayırcık çifti, çocuklarıyla birlikte TOKİ'nin Gülderen Mahallesi'nde inşa ettiği yeni yuvalarına kavuştu. "Zor günler geride kaldı" diyen aile, yeni evlerinde kurdukları ilk iftar sofrasında duygu dolu anlar yaşadı.
"DÜNYA LİDERİ SÖZÜNÜ TUTTU"
Yeni yuvalarında Ramazan ayına girmenin huzurunu anlatan Muhammet Ali Çayırcık, Başkan Erdoğan'ın kararlılığına vurgu yaparak şunları söyledi:
"Sıcak yuvamızda Ramazan'ı ailecek geçirmenin keyfini yaşıyoruz. Evimiz bize sonsuz bir güven veriyor. Çok zor günler geçirdik ama sonu mutlu bitti. Çünkü başımızda dünya lideri bir Başkanımız vardı. Hangi sözü verdiyse hepsini tuttu. Allah kendisinden razı olsun."
"SAHURA ZEVKLE UYANIYORUZ"
Sabah'ta yer alan habere göre, aynı sitede ev sahibi olan kayınvalide Emine Alkaç ise devletin gücünü her an hissettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Çocuklarımla, torunlarımla yeni yuvamızda iftar açmak tarif edilemez bir keyif. Başkanımıza laf edenler gelip bu muazzam evleri görsünler. Öyle uzaktan konuşmakla bu işler olmaz. Devletimiz her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş. Kaya gibi sağlam evlerimizde artık geceleri deprem korkusuyla değil, sahur yapmak için zevkle uyanıyoruz."
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
- Çayırcık ailesi hangi mahallede ev sahibi oldu? Aile, TOKİ'nin Hatay Gülderen Mahallesi'nde inşa ettiği yeni konutlarda hak sahibi olarak yuvalarına yerleşti.
- Konutlar ne kadar sürede teslim edildi? Asrın felaketinin ardından temelleri hızla atılan ve kura çekimiyle belirlenen konutlar, depremin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen ailelere teslim edilmeye başlandı.
- Deprem konutlarının güvenliği nasıl? TOKİ tarafından yapılan yeni yuvalar; radye temel ve tünel kalıp sistemiyle, bölgenin zemin yapısına uygun, depreme son derece dayanıklı yapılar olarak inşa edildi.