Çayırcık ailesinden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Deprem korkusuyla değil sahur keyfiyle uyanıyoruz

Hatay Antakya'da 6 Şubat depremlerinde oturdukları 5 katlı binanın enkazından yaralı olarak kurtulan Muhammet Ali ve Sabahat Çayırcık çifti, çocuklarıyla birlikte TOKİ'nin Gülderen Mahallesi'nde inşa ettiği yeni yuvalarına kavuştu. "Zor günler geride kaldı" diyen aile, yeni evlerinde kurdukları ilk iftar sofrasında duygu dolu anlar yaşadı.

"Sıcak yuvamızda Ramazan'ı ailecek geçirmenin keyfini yaşıyoruz. Evimiz bize sonsuz bir güven veriyor. Çok zor günler geçirdik ama sonu mutlu bitti. Çünkü başımızda dünya lideri bir Başkanımız vardı. Hangi sözü verdiyse hepsini tuttu. Allah kendisinden razı olsun."

"SAHURA ZEVKLE UYANIYORUZ"

Sabah'ta yer alan habere göre, aynı sitede ev sahibi olan kayınvalide Emine Alkaç ise devletin gücünü her an hissettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımla, torunlarımla yeni yuvamızda iftar açmak tarif edilemez bir keyif. Başkanımıza laf edenler gelip bu muazzam evleri görsünler. Öyle uzaktan konuşmakla bu işler olmaz. Devletimiz her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş. Kaya gibi sağlam evlerimizde artık geceleri deprem korkusuyla değil, sahur yapmak için zevkle uyanıyoruz."