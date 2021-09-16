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Büyüklüğüyle tüyler ürperten çukur! Üzerinden geçen uçak yerle yeksan oluyor

Dünyada gizemi çözülemeyen milyonlarca detay var. Sibirya'nın doğusunda yer alan Mir Elmas Madeni de onlardan birisi. Dünyanın en derin dördüncü çukuru olan Mir Elmas Madeni büyüklüğüyle görenleri dehşete düşürüyor. Söz konusu maden üzerinden geçen uçakların düşmesine sebep oluyor. İşte büyüklüğüyle ağzınızı açık bırakacak o çukur...

Giriş Tarihi: 16.09.2021 01:31 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 01:33
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Büyüklüğüyle tüyler ürperten çukur! Üzerinden geçen uçak yerle yeksan oluyor

Bir çukur ne kadar yüksek olabilir? Emin olun düşündüğünüzden çok daha fazla. Sibirya'daki Mir Elmas Madeni hayal gücünüzü zorlayacak ölçüde büyük. Bu çukurun öyle bir etkisi var ki üstünden uçak geçemiyor.

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Büyüklüğüyle tüyler ürperten çukur! Üzerinden geçen uçak yerle yeksan oluyor

Fotoğraflar, Sibirya'nın doğusunda bulunan Mir Elmas Madeni'ninde çekildi.

İnsanı dehşete düşüren çukurun derinliği 525 metre, çapı ise 1,200 metre.

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Büyüklüğüyle tüyler ürperten çukur! Üzerinden geçen uçak yerle yeksan oluyor

Geçmişte, aşağı doğru hava akımı yaratması sebebiyle kazalara neden olduğu için bu çukur üzerinde uçak ve helikopter uçması yasak.

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Büyüklüğüyle tüyler ürperten çukur! Üzerinden geçen uçak yerle yeksan oluyor

Çukurun ne derece büyük olduğunu anlamak için hafriyat taşıyan kamyonun çukurda ne kadar küçük kaldığını görmek yeterli oluyor.

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Büyüklüğüyle tüyler ürperten çukur! Üzerinden geçen uçak yerle yeksan oluyor

O kamyon aslında 16 tekerlekli olan ve madende çalışan dev kamyonlardan sadece birinin görüntüsü.