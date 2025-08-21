Büyükçekmece'de villa bahçesinde bulunan cesetle ilgili sır perdesi aralandı

İstanbul Büyükçekmece'de bir villa inşaatının bahçesine gömülü halde bulunan erkek cesedi ile ilgili sır perdesi aralandı. Cesedin Afganistan uyruklu Nametullah S. isimli şahsa ait olduğu kesinleşirken, Cebrail K., Muhammed Yavuz K. ve Nejat K.'nın alacak verecek meselesi yüzünden Afgan uyruklu şahsı darp ederek öldürdüğü ve ardından da gömdüğü öğrenildi.

Büyükçekmece'de boş bir villanın bahçesine gömülü olarak bulunan erkek cesedinin aylardır aranan Afganistan uyruklu Nametullah S. isimli şahsa ait olduğu ortaya çıktı. Cebrail K., Muhammed Yavuz K., ve Nejat K.'nın alacak verecek meselesi yüzünden Afganistan uyruklu Nametullah S.'yi evinde darp ederek öldürdüğü ardından villanın bahçesine gömdüğü öğrenildi.

Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde polis ekipleri, dün bir süredir aranan yabancı uyruklu şahsa ait cesedi inşaat halindeki villanın bahçesine gömülü olarak bulmuştu. Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı. VİLLADAKİ CESETTE SIR PERDESİ ARALANDI

Olayla ilgili Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin alacak verecek meselesi yüzünden amca Cebrail K.'ile birlikte yeğenleri olan Muhammed Yavuz K., ve Nejat K.' tarafından evinde darp edilerek öldürüldüğü ve ardından boş villanın bahçesine gömüldüğü öğrenildi.

EKİPLER NAMETULLAH S.'YE DAİR İZLERE SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLERDEN ULAŞTI

Sosyal medyada bir süre önce paylaşıldığı öğrenilen görüntülerde Nametullah S.,'nin amca ve yeğenleri tarafından bir araca zorla bindirildiği anlar yer almıştı.