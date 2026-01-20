Bursa’da kan donduran koca dehşeti! 5 yaşındaki kızının gözü önünde tabancayla vurdu

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaralayan Ahmet Yıldız'ın saldırıyı 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin konuşan teyze Eda Akdeniz, "2 yaşındaki oğlumla evlerine gittim. 'Bırak kardeşimi' dedim. Ahmet oğlumu dizlerinin arasına aldı ve tabancayı başına dayayıp, 'Bak öldürürüm' dedi" ifadelerini kullandı.

Kan donduran olay, 11 Ocak'ta saat 13.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki dairede meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları belirtilen Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ahmet Yıldız, üzerindeki tabancayla eşine ateş etti. Tuğçe Yıldız, göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe Yıldız, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve ameliyata alınan 1 çocuk annesinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan Ahmet Yıldız'ın, ifadesinde, eşini, kendisini birçok kez aldattığını öne sürüp vurduğunu söylediği bildirildi. Yıldız'ın ayrıca olaydan önce sanal medya hesabından, "Bilip, bilmeden üzdüğüm kim varsa kusura bakmasın. Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" paylaşımı yaptığı görüldü. Ahmet Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"RÜYASINI GÖRDÜM"

Olayın, çiftin 5 yaşındaki kızları N.Y.'nin gözü önünde yaşandığı da ortaya çıktı. N.Y.'nin olayın ardından koşup, aynı mahallede oturan teyzesi Eda Akdeniz'in evine giderek haber verdiği belirtildi. Eda Akdeniz, o anları anlattı. Olaydan 1 gün önce oğlunun doğum günü için kız kardeşiyle hazırlık yaptıklarını söyleyen Akdeniz, "Hazırlıkları bitirdik. Gece yarısı sıralarında ben eve geldim. Gece uyurken rüyasını gördüm. Tuğçe'nin evi çok karışıktı. Saat 07.00 sıralarında kalktım. Tuğçe'nin evine gittim, koltukta uyuyordu. Uyandırdım ve bir sıkıntı olup olmadığını sordum. O da herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Ben de 'Doğruyu söyle, ben rüyamda gördüm. Çok kötü rüya gördüm' dedim. Yine sıkıntı olmadığını, sadece eşinin para istediğini, vermeyince tartıştıklarını, bu nedenle yeğenimin babasını itekleyerek, 'Biz seni istemiyoruz, sen anneme kötü davranıyorsun, sürekli dövüyorsun' diye tepki verdiğini söyledi. Ben de kız kardeşimi alarak bizim eve getirdim" dedi.

"OĞLUMU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Kız kardeşinin bir süre sonra kendi evine döndüğünü belirten Akdeniz, yeğeni N.Y.'nin panikle kapısına geldiğini söyleyerek, şunları anlattı: "Yeğenim N.Y. kapıya gelerek 'Teyze koş annem kanlar içinde' dedi. Bu sırada benim 2 yaşındaki oğlum kucağımdaydı, oğlumla birlikte arka sokaktaki Tuğçelerin evine gittim. Eve girdiğimde Ahmet kız kardeşimin karnına, göğsüne ateş etmiş, tabancayı başına dayamış. Ben de 'Bırak kardeşimi' dedim ve eline vurdum. Bu sırada tabanca ateş aldı ve kız kardeşimin bileğine isabet etti. Ahmet bunun üzerine oğlumu dizlerinin arasına aldı ve tabancayı oğlumun başına dayayıp 'Bak öldürürüm' dedi. Ben de 'Öldürüyorsan öldür, kız kardeşimi rahat bırak' dedim. Sonra teyzem geldi ve bağırmaya başladı. Bu sırada kaçmış gitmiş."