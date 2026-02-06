Bursa’da can pazarı! Ehliyetsiz 14 yaşındaki sürücü dehşet saçtı

Babasından habersiz aldığı 16 AOY 420 plakalı otomobille Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'ne gelen ehliyetsiz sürücü Ali B., derslerin bitiminin ardından 7 arkadaşını gezdirmek için araca bindirdi.

Arkadaşlarıyla bir süre gezen Ali B., Karalar Yolu Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 16 AFH 829, 16 BTF 434 ve 34 SR 6914 plakalı otomobillere çarpıp, takla attı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.