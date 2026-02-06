CANLI YAYIN
Bursa’da can pazarı! Ehliyetsiz 14 yaşındaki sürücü dehşet saçtı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akılalmaz bir kaza meydana geldi. Babasından habersiz aldığı otomobille okul çıkışı 7 arkadaşını yanına alan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı. Takla atan otomobilin içinde bulunan 8 çocuk yaralanırken, dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Karalar yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Babasından habersiz aldığı 16 AOY 420 plakalı otomobille Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'ne gelen ehliyetsiz sürücü Ali B., derslerin bitiminin ardından 7 arkadaşını gezdirmek için araca bindirdi.

Arkadaşlarıyla bir süre gezen Ali B., Karalar Yolu Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 16 AFH 829, 16 BTF 434 ve 34 SR 6914 plakalı otomobillere çarpıp, takla attı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışarak yaralanan Ali B. ile arkadaşları Sergen B.(14), İsmail Ş.(16), Efe D.(15), Bilal A.(15), Enes T.(16) ve Muhammed D. (16) itfaiye erlerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

7 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kazanın ardından korkup, yaralı halde bölgeden uzaklaşan Muhammed T. (16) ise kaza yerinin 13 kilometre uzağında rahatsızlanması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

