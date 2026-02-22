Bungalov hayali kabusa döndü: Dolandırıcılara 28 bin TL kaptırdı, tesis bile yokmuş

Antalya'da arkadaşına doğum günü sürprizi yapmak isteyen genç bir kadın, sosyal medya dolandırıcılarının ağına düştü. Konaklama ve "sigorta ücreti" adı altında toplam 28 bin 800 TL ödeme yapan kadın, engellendiğini fark edince acı gerçekle yüzleşti: Rezervasyon yaptırdığı tesis aslında hiç var olmamış!

Antalya'da yaşayan genç bir kadın, özel bir gün için planladığı hafta sonu tatili nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadı. Sosyal medyada karşılaştığı profesyonel görsellerle süslenmiş bir hesaba güvenerek rezervasyon yaptıran kadın, saniyeler içinde binlerce lirasını dolandırıcılara kaptırdı.

28 BİN 800 TL GÖNDERDİ Hesap yöneticisi ile WhatsApp üzerinden görüşen mağdura, tesise ait olduğu iddia edilen profesyonel fotoğraflar ve detaylar gönderildi. İlk olarak 12 bin TL konaklama bedeli talep edildi. Ödemeyi yapan kadına, kısa süre sonra "bungalov konaklamalarına özel sigorta bedeli" adı altında 16 bin 800 TL ek fatura çıkarıldı. Paranın gün içinde iade edileceği vaadine kanan kadın, toplamda 28 bin 800 TL gönderdi.

TESİS HAYALET ÇIKTI Belirtilen sürede iade gelmeyince iletişime geçmek isteyen mağdur, engellendiğini fark ederek yargıya başvurdu. Yapılan incelemelerde, tesisin Antalya'da bulunmadığı, kullanılan görsellerin ise Türkiye'nin farklı bir şehrindeki gerçek bir işletmeden çalındığı tespit edildi.

"PARA DAKİKALAR İÇİNDE BUHARLAŞTI" Soruşturma sürecini değerlendiren mağdur avukatı, dolandırıcıların izini kaybettirmek için profesyonel yöntemler kullandığını belirtti: "Verilen isim başkasına, telefon numarası başkasına, IBAN ise bambaşka bir kişiye ait. Müvekkilimin gönderdiği para dakikalar içinde farklı hesaplara aktarılmış. Tespitlerimizde kayıp-çalıntı kart başvuruları ve kart kopyalama yöntemlerinin kullanıldığı görüldü."

TATİLCİLERE KRİTİK UYARI Hukukçular, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşları şu konularda uyardı: Sosyal medya üzerinden yapılan rezervasyonlarda mutlaka TÜRSAB belgesi onayını sorgulayın.

onayını sorgulayın. Şüpheli "sigorta" veya "depozito" taleplerine itibar etmeyin.

Ödeme yapmadan önce işletmenin sabit telefon hattı ve resmi konum bilgilerini doğrulayın.