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Haberler Galeri Bu zeka testini çok az insan çözebiliyor! Çıkan sonuç ise inanılmaz

Bu zeka testini çok az insan çözebiliyor! Çıkan sonuç ise inanılmaz

Dahileri zorlayan zeka testi sosyal medyayı salladı. İnternette dolaşan bazı mantık sorularıyla ilk kez karşılaşanların çoğu sorulara yanlış cevap veriyor. Oldukça popüler olan zeka testleri sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Bu testi çok az insan çözebiliyor! Çıkan sonuç ise inanılmaz.

Giriş Tarihi: 04.05.2021 06:24 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 06:24
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Bu zeka testini çok az insan çözebiliyor! Çıkan sonuç ise inanılmaz
Bu zeka testini çok az insan çözebiliyor! Çıkan sonuç ise inanılmaz

1. Adamın karısı hangisi?

Hastanede yatan 3 hasta içinde ortadaki adamın karısı A veya B'den hangisidir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu zeka testini çok az insan çözebiliyor! Çıkan sonuç ise inanılmaz
Bu zeka testini çok az insan çözebiliyor! Çıkan sonuç ise inanılmaz

2. Hangisi hapiste yeni?

Resimdeki mahkumlardan hangisi hapishaneye yeni girmiştir?

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Bu zeka testini çok az insan çözebiliyor! Çıkan sonuç ise inanılmaz
Bu zeka testini çok az insan çözebiliyor! Çıkan sonuç ise inanılmaz

3. Hangisinin iki tane sevgilisi var?

Görüş günündeki iki mahkumdan bir tanesinin iki sevgilisi var. Sizce hangisi?

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Bu zeka testini çok az insan çözebiliyor! Çıkan sonuç ise inanılmaz
Bu zeka testini çok az insan çözebiliyor! Çıkan sonuç ise inanılmaz

4. Hangisi yalan söylüyor?

Bir araba kazasında hafızasını kaybeden adam haftalar süren komadan çıktıktan sonra yanına iki kadın gelir. kadınlardan bir tanesi onunla evli olduğunu söylerken diğeri çocukları olduğunu iddia etmektedir. Kadınlardan hangisi yalan söylüyor?

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Bu zeka testini çok az insan çözebiliyor! Çıkan sonuç ise inanılmaz
Bu zeka testini çok az insan çözebiliyor! Çıkan sonuç ise inanılmaz

5. Oyuncağı kim çaldı?

Bu resimdekilerden bir tanesi arkadaki dükkandan oyuncak çaldı. Hırsız kim? (İpucu: Küçük çocuk değil)