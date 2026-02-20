Borç tartışması cinayetle bitti! Bacanak vahşetinde kan donduran detaylar: Hem öldürdü hem soydu!
İstanbul'da 24 Ocak'tan bu yana kayıp olan 49 yaşındaki Ahmet Şahin'in, "Bana 3 milyon lira borcu vardı" diyen bacanağı Muzaffer Altuntaş tarafından öldürülüp ormanlık alana atıldığı ortaya çıktı. Günlerce süren kamera takibi sonrası ceset Yeniköy Mezarlığı yakınlarında çalıların altında bulunurken, şüphelinin cinayetin ardından maktulün telefonuyla ailesine mesaj atarak 150 bin lira aldığı, kredi kartıyla 242 bin liralık altın satın alıp bozdurduğu ve izini kaybettirmek için araç kiraladığı belirlendi. İşte kan donduran cinayetin detayları...