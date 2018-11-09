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Birbirinden ilginç Japon icatları!

İkinci Dünya Savaşı'nda uğradığı yıkıma rağmen gelişen teknoloji sektöründen aldığı pay ile gezegenimizin sayılı ekonomilerinden biri olan Japonya vatandaşlarının sorunlara getirdiği ilginç çözümler ile ünlü bir ülke.

Giriş Tarihi: 09.11.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 10:24
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Birbirinden ilginç Japon icatları!

Japon fotoğrafçı Nishihiro bu aralar sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri.

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Birbirinden ilginç Japon icatları!

İşini daha iyi yapabilmek için ilginç bir çözüm bulan fotoğrafçı Mickey Mouse şapkasını profesyonel ekipmanı ile birleştirdi.

Ancak böyle ilginç çözümler bulan tek isim Nishihiro değil!

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Birbirinden ilginç Japon icatları!

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORLARI KIRAN İLGİNÇ JAPON İCATLARI

Osaka'da bulunan The Capsule Hotel, değişik mimarisiyle fotoğrafta gördüğünüz gibi standart bir oda ölçüsüne 10'larca kabin sıkıştırarak müşterilerine hizmet veriyor. Kapsüllerin içinde ihtiyaç duyabileceğiniz her şey mevcut.

İlk defa 3 yıl önce açılan Soine-ya'lar yani birlikte uyuma kafeleri, erkek müşteriler belirli bir ücret karşılığında kafelerde çalışan kadınlarla uyuma ihtiyacını karşılıyor.

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Birbirinden ilginç Japon icatları!

Yağmur suyunun geri kazanımını amaçlayan bir şemsiye icat eden de var.

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Birbirinden ilginç Japon icatları!

Yemeğinizin soğumasını bekleyerek vakit kaybetmenize son verecek bir buluş da.