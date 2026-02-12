Bir anlık dalgınlık bir ömürlük mucize! Elektrik kablosuna tutunarak hayatta kaldı

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 10:40 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Rusya'nın St. Petersburg kentinde yoğun kar yağışı sonrası çatı temizliği yapan bir işçi ölümle burun buruna geldi. Kaygan zeminde dengesini kaybederek düşen ve emniyet kemeri bulunmayan temizlik görevlisi, son anda binanın yanından geçen elektrik kablosuna tutunarak hayatta kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, metrelerce yüksekte asılı kalan işçiyi dikkatli bir çalışmayla aşağı indirirken, işçi kazayı mucizevi şekilde yara almadan atlattı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Yoğun kar yağışı sonrası çatıda biriken karları temizlemek için işe koyulan bir temizlik görevlisi, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek boşluğa düştü. ELEKTRİK KABLOSUNA TUTUNARAK HAYATTA KALDI Emniyet kemeri takılı olmayan işçi, metrelerce yükseklikten yere çakılmak üzereyken son bir hamleyle elektrik kablosuna tutundu. O dehşet anları saniye saniye kameralara yansırken, talihsiz adam mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ Rusya'nın St. Petersburg kenti, dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışıyla boğuşurken bir temizlik görevlisinin iş kazası faciaya davetiye çıkardı. Görevi gereği çatıdaki karları temizlemek için yukarı çıkan işçi, zeminin aşırı kaygan olması nedeniyle bir anda dengesini yitirdi.

Emniyet tedbirlerini ihmal eden ve kemeri takılı olmayan temizlik görevlisi, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında binadan aşağı süzüldü. Olayı gören görgü tanıkları, "Her şey bir anda oldu, dengesini kaybedince çatıdan aşağı hızla düşmeye başladı" ifadelerini kullandı.

HAYATA TUTUNDUĞU O ANLAR Düşüşün şiddetiyle yere çakılmasına saniyeler kalan işçi, binanın yanından geçen elektrik kablosunu son anda fark ederek oraya tutunmayı başardı. Kendi güvenlik kemeri yerine elektrik kablosuna asılı kalarak ölüme meydan okuyan görevliyi gören vatandaşlar hemen telefona sarıldı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, "Yaklaşık birkaç metre yükseklikte kabloya asılı halde duran işçiyi dikkatli bir şekilde aşağı indirdik, emniyet kemerinin takılı olmaması büyük bir ihmaldi" sözleriyle yaşananların ciddiyetini aktardı.