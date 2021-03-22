Binlercesi aynı anda hareket ediyor! Son yılların en kötü istilası

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde son yılların en kötü fare istilası yaşanıyor. Bereketli bir tahıl hasadının ardından yaşanan fare istilası, çiftçilerin kış için hazırladığı saman balyalarının mahvolması tehdidini de beraberinde getirdi. Öyle ki yerli halk, geceleri etrafta koşturan farelerin hareketiyle zeminin sallandığını ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 22.03.2021 06:16 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 06:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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