BİM'de cuma kampanyaları dolu dolu! 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

BİM 4 Eylül aktüel ürünler, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin cuma günü kampanyaları merakla bekleniyordu. Yayınlanan katalog ile birlikte detaylar belli oldu. Oppo A5 2020 cep telefonu, mini tost makinesi, kahve ve baharat öğütücü, karnıyarık tenceresi, 6'lı yuvarlak seramik reçellik sosluk, termos çantalı saklama kapları gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 17:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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