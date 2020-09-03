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Haberler Galeri BİM'de cuma kampanyaları dolu dolu! 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

BİM'de cuma kampanyaları dolu dolu! 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

BİM 4 Eylül aktüel ürünler, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin cuma günü kampanyaları merakla bekleniyordu. Yayınlanan katalog ile birlikte detaylar belli oldu. Oppo A5 2020 cep telefonu, mini tost makinesi, kahve ve baharat öğütücü, karnıyarık tenceresi, 6'lı yuvarlak seramik reçellik sosluk, termos çantalı saklama kapları gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 17:41
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BİM'de cuma kampanyaları dolu dolu! 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

BİM 4 Eylül aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM cuma kampanyaları neler? Teknolojiden züccaciye ürünlerine kadar birbirinden muhteşem ürünler BİM marketlerde müşterilerini bekliyor olacak. Yarından itibaren raflarda yerini alacak cuma kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de cuma kampanyaları dolu dolu! 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

Oppo Cep Telefonu A5 2020

• 6.5'' LCD IPS HD Gorilla Glass 3
• Android 9.0 Pie
• Qualcomm Snapdragon 665 2.0 GHz
• Ram 3GB 1866 MHz Hafıza 64 GB
• Kamera Arka: 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Kamera Ön: 8M
• Pil Gücü 5000 mAh
• Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu
• Yüz Tanıma

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BİM'de cuma kampanyaları dolu dolu! 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

Corby Drones
Smart Drone

• Havada sabitleme özelliği
• Otomatik kalkış – iniş özelliği

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BİM'de cuma kampanyaları dolu dolu! 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

Free Sound
Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

• Çekim mesafesi: 10 Metre
• Kulaklıkların çalışma süresi: 7 saate kadar

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BİM'de cuma kampanyaları dolu dolu! 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

Starcom
Nostaljik Radyo Büyük Boy

• Pil ile çalışabilme
• Kablosuz Hoparlör